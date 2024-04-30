遭爆姊姊洗錢全知情！被問是否影響與徐巧芯婚姻 劉彥澧7字說明
鏡周刊今天報導，立委徐巧芯的大姑夫婦涉洗錢案，徐巧芯、劉彥澧夫婦第一時間做切割，事實上劉彥澧和母親早在去年便知情，還為另一被告請律師企圖串證。劉彥澧說，週刊報導內容都不是事實，且人物都匿名，他連要提告都不知要告誰，只能連絡「那位律師」，「那位律師」表示稍晚會發律師函對外說明。媒體問他會不會因此與徐巧芯離婚，他無奈的說「謝謝！大家多慮了」。
記者顏幸如／台中報導
鏡周刊今（30）日報導，徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及友人林于倫，因替詐騙集團洗錢遭收押，徐巧芯及丈夫劉彥澧第一時間切割，強調和大姑夫妻沒往來，不知道他們犯罪。但林于倫的家屬爆料，指劉彥澧及劉母去年就知情，竟透過律師要求林翻供認罪，徐巧芯還公布剪接過的錄音檔，刪除劉向婕跟其他男人曖昧、向丈夫道歉的內容，只揭露遭辱罵的部分，把她塑造成家暴受害者。
擔任台中市政府研考會主委的劉彥澧上午出席市政會議，被媒體追問此事。他再次強調絕對沒有涉入，若涉入相關刑事案件會立即辭職。並指周刊報導的內容不實，且受訪人士都匿名，「我連想提告都不知要告誰」，更別說幫姊姊付了律師費一事，根本子虛烏有。
劉彥澧表示，周刊報導的「那位律師」他認識，稍早已經連絡過，律師會以正式的律師函對外說明。至於會不會因此與徐巧芯離婚，或婚姻受影響，他無奈的說「謝謝！大家多慮了」。