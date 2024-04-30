大聯盟週報Week4／大谷訪問惹風波　天使菜鳥走出人倫悲劇初登板

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「有些事情比棒球重要。」這是一句你經常可以在訴說一個棒球場上感人故事所看到的開場白，但在周日的天使球場中，26歲菜鳥投手克里斯托法克（Zac Kristofak）的大聯盟生涯初登板，所傳達的正能量絕非是一般人所能想像得到的。
2012年聖誕節前3天在亞特蘭大郊區的家中，年僅15歲的克里斯托法克遭逢人生大變，他的父親殺害了他的母親。漫長的歲月過去了，周日洛杉磯天使在主場以5比11輸給明尼蘇達雙城，克里斯托法克後援2局失2分，但沒有責失，終於一圓大聯盟登板美夢。
從人倫悲劇中走出來，克里斯托法克得到太多人的幫助，因此他也將激勵那些經歷過逆境和悲劇的人努力向前看，做為自己的使命。
「我來這裡是為了百分之百幫助人們，棒球是我的舞台。的確，我穿上這件球衣很酷，但如果我能幫助別人，那就更棒了。」
克里斯托法克在2019年的大聯盟選秀中，於第14輪被天使挑中，本季他在3A的鹽湖城有不錯的開場，在18.2局的投球中三振10次，防禦率3.38。原預定周日在3A客場德州先發，但天使隊牛棚近期耗損率太高，臨時將他call上去。
周六夜臨時被叫上大聯盟，克里斯托法克飛抵洛城，再到天使球場時已是白天，比賽開打前他睡了大約2小時，但沒想到這一天真的就非得用到他不可，先發投手戴莫斯（Reid Detmers）5局掉5分，後援投手賈西亞（Luis Barcia）在7局一口氣掉4分，在不能繼續消耗牛棚之下，正是菜鳥登板的好時機。
克里斯托法克投了最後2局，被敲3支安打，投出2次四壞和2次三振，雖然內容看起來不怎麼樣，但天使教頭華盛頓（Ron Washington）說：「我認為他已經表現得非常出色，畢竟飛了一整晚才到這，而且第8局他本來可以安全下莊的，只是我們的守備搞砸了（失2分）。」
完成初登板後，克里斯托法克說：「這讓人難以置信，在這裡我有很多朋友和家人。這是我一生的夢想，非常激勵人心，就像過雲霄飛車一樣，有許多起起落落，但今天證明了我可以做到。」
大谷翔平、山本由伸訪談 日本、美國媒體都搞烏龍
因為大谷翔平樹大招風，再加上前陣子其專屬翻譯水原一平涉賭，在球場上通常只是配角的翻譯突然受到注目，在大聯盟場上，語言傳遞所造成的落差雖然一直都有，總是不太常鬧出較大的風波，但上周發生在洛杉磯道奇兩位日籍選手身上的事，卻讓人有些啼笑皆非。
不久前大谷翔平按受日本媒體聯訪時，談到每每隨著球隊外出比賽時，必須與妻子分開幾天的感想，他說：「和新婚妻子還沒什麼時間出去玩，就只是在家裡或是附近散步而已。」
於是日媒問他：「不會感到寂寞嗎？」大谷直接回答：「希望能讓對方說感到寂寞。」
這種沒有主詞的問答，只能說是在無需翻譯之下，與熟悉的媒體間所做出半口語式交談，結果就造成不只一家日媒搞錯原意，像是《スポニチ》就以大谷「赤裸裸的告白」入標，甚至有直接以出現類似「大谷覺得寂寞」的字眼，再「二手」曝光在中文媒體之後，就出現了「大谷說：『我覺得寂寞 。』」的內容。
日本選手與日媒之間都會出狀況了，那更別說美國媒體了。山本由伸在美國時間4月26日投出赴美後的代表作，對華盛頓國民先發6局無失分，還送出7次三振，拿下勝投。其中在5局下面對一記時速104哩、直接往頭部飛去的強襲球，不但驚險閃過，還完成美技接殺，賽後道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）說：「山本說他差點死掉。」山本則是說：「被嚇到之前球就飛過來了，剛好手套就在那裡。」
賽後，洛城安那罕在地最大媒體《橘郡紀事報》的資深記者Bill Plunkett直接用日文提問，內容大致上是「你的頭還好嗎？」
Plunkett的問題嚇到一旁的日本媒體，馬上小聲地跟他糾正，因為這樣的語意在日本中是很有問題的，大概就是「你的腦袋有問題嗎？」的感覺，於是Plunkett很快地改成以「你的臉還好嗎？」來提問。
山本由伸最初楞了一下，接著才笑笑著回答。
洋基「法官」開始趕進度 贏球貢獻不只靠打擊
紐約洋基開季戰績長虹，在美聯東區與巴爾的摩金鶯在前兩名中互咬，唯一讓人擔心的就是陣中頭號主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）長時間處火力低靡狀態，但最近一周賈吉似乎也開始趕進度了。
周日坐客密爾瓦基對上釀酒人之戰，賈吉展現他的價值，而且不只是在打擊上。
比賽進入6局上，率先上場的賈吉選到四壞球，但下一棒的維杜戈（Alex Verdugo）擊出二壘方向滾地球，正常來說是一支標準的雙殺打，但賈吉被封殺在二壘之前，趁著滑壘時順勢高舉左手，不偏不倚地擋在釀酒人游擊手Willy Adames傳向一壘的路徑上，雙殺因此未能完成。
賈吉賽後的說法是：「我這輩子從沒發生過種事， 我已經這樣滑壘好幾年了。」
釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）自然是上場向裁判提出抗議，結果是不了了之。賽事裁判長佛雷卻（Andy Fletcher）坦承是判決有誤，因為根據影片的檢視，賈吉的伸手「並不在滑壘的自然動作」中。但也於事無補，因為這個狀況並不在可以提出重播輔助判決的範圍中。
結果就變成，洋基在6局上一口氣攻下7分，奠定大局，最終以15比5狂勝對手。如果當下裁判做出正確判決，會變成2出局無人在壘，洋基恐怕連要得分都不是那麼容易吧？
「法官」此役實際上也做出極大貢獻，在1局上就敲出本季第6轟，全場4打數敲出3支安打，攻下3打點，雖然打擊率只回升到0.211，OPS（上壘率+長打率）也只是0.777，但最近6戰打擊率0.348，有3轟和7打點，狀況明顯已逐漸回來了。
上沢直之如願登上大聯盟
30歲的前日職日本火腿王牌投手上沢直之終於上到大聯盟，波士頓紅襪隊在美國時間4月28日將他拉上來，預定做為吃局數的長中繼投手，一如之前舊金山巨人對鄧愷威的操作模式。
比起山本由伸與今永昇太，上沢直之在整體實力評價明顯弱了一截，做為同期赴美挑戰的日職先發投手，也只能與坦帕灣光芒簽下小聯盟合約。只是春訓期間表現實在不理想，出賽4場投9.2局，失掉14分。
上沢在日職雖不是最頂級的先發投手，但在戰續多半處於太平洋聯盟B段班的日本火腿，仍在9季中拿下70勝，在1118.1局中投出913次三振，防禦率3.19，WHIP每局被上壘率1.18，來到美國「換算」成春訓數據，實在有些不合理。
一般認為上沢在春訓所遭遇的麻煩可不只在環境適應，很可能適逢投手計時器的讀秒新機制，在節奏上遇到亂流，這多少讓他覺得不甘心，因而決定逃脫合約，與紅襪重新簽約，在3A三度先發登板，數字總算有所「修正」，投15局就送出17次三振，防禦率4.80，WHIP為1.27。
紅襪總教練柯拉（Alex Cora）給他的評價是，「速球威力並不強大，但指叉球很 不錯」，根據過往在日職的綜合表現，上沢的變化球中，滑球與單指曲球的威力並不比指叉球差，也可以投卡特球、變速球，武器算是不少，是否能在大聯盟生存，就看這次上來的表現了。
（筆者為前蘋果日報資深棒球記者）
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