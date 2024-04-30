Ingram僅拿8分慘遭雷霆淘汰 鵜鶘隨隊記者：對他來說今天是惡夢
紐奧良鵜鶘今（30）日以89:97不敵奧克拉荷馬雷霆，在季後賽首輪遭到0:4橫掃出局，而鵜鶘主將Brandon Ingram全場14投僅2中得8分，三分球3投0中，在瀕臨淘汰的關鍵一戰，幾乎可以說是神隱，而鵜鶘隨隊記者Will Guillory更在推特上發文表示：「今天對於Ingram來說根本就是惡夢。」
記者吳政紘/綜合報導
鵜鶘今日雖一度緊咬雷霆，但在最後時刻氣力放盡，被雷霆打出一波18:4的高潮，終場以8分之差不敵雷霆，在首輪就慘遭橫掃，而身為鵜鶘當家球星，Brandon Ingram全場14投僅2中得8分，8分裡面僅有4分是出手命中，其餘4分為罰球。
Brandon Ingram在今天半場僅拿下4分，而根據統計在對陣雷霆的4場比賽，Ingram在上半場共計26投僅7中拿下21分。
今日在瀕臨淘汰的關鍵一戰，Ingram依舊手感冰冷，無法幫助鵜鶘在季後賽續命，鵜鶘隨隊記者Will Guillory在比賽結束後也發文表示：「鵜鶘遭到0比4橫掃，4場比賽得分都沒辦法超過92分，鵜鶘跟Ingram用非常糟糕的方式，結束了今年賽季」
而團隊發揮不佳也是鵜鶘輸球主因之一，在今年例行賽鵜鶘場均得分為115.1分，但來到季後賽後卻直線下滑到89.7分，加上Zion Williamson因傷無法出賽，對於鵜鶘也造成不小的衝擊。