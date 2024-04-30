NBA快評／Beal災難表現讓太陽西沈？三巨頭更大問題下季還是難解

NBA季後賽／雷霆97：89戰勝鵜鶘橫掃晉級　SGA、Williams合砍48分

▲球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander攻下平球隊最高的24分，終場率領雷霆以97：89擊敗鵜鶘，順利完成橫掃，挺進後續第二輪賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander攻下平球隊最高的24分，終場率領雷霆以97：89擊敗鵜鶘，順利完成橫掃，挺進後續第二輪賽事。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪季後賽G4今（30）日第2場比賽，由紐奧良鵜鶘在主場續戰奧克拉荷馬雷霆，賽前雷霆在系列賽上，已取得3:0的聽牌優勢，本場比賽鵜鶘在主場有著輸不得的壓力，若是輸球本賽季也就到此為止。不過此役雷霆靠著出色的團隊戰力，靠著球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander與前鋒Jalen Williams合砍48分，終場率領雷霆以97：89擊敗鵜鶘，順利完成橫掃，挺進後續第二輪賽事。

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本場比賽上半場雙方的外線手感都不佳，雷霆團隊19投4中，命中率僅21.1%，至於鵜鶘則是更不理想，出手19球僅3中，命中率僅15.8%。鵜鶘中鋒Jonas Valanciunas半場得到8分已是全隊最高，至於雷霆則是靠著Jalen Williams半場得到13分帶領之下，幫助雷霆半場打完，暫時取得44:43些微領先。

易籃再戰後，雙方在第三節仍舊打得相當膠著，雷霆得分多仰賴在先發5名球員，先發球員的得分佔了球隊超過9成，板凳沒能給予火力支援，也是未能保持領先關鍵。一哥Shai Gilgeous-Alexander單節攻下10分，鵜鶘方面板凳則是殺出奇兵，靠著Naji Marshall單節攻下13分，三節打完鵜鶘以71:70領先。


末節開賽儘管鵜鶘一度領先5分，但雷霆果然不愧為是西區第一球隊，在最後關頭打出一波18:4的高潮，將5分的落後迅速逆轉，反倒以93:84領先9分，雷霆終場就以8分之差擊敗鵜鶘，順利在首輪系列賽完成橫掃。


本場比賽雙方打得難分難解，前三節一共17次戰成平手，雷霆最終還是靠著優異的團隊戰力，搶下最終勝利。前鋒Jalen Williams攻下24分8籃板4助攻，一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場21投8中，也攻下24分，附帶10籃板3助攻，Josh Giddey貢獻14分，中鋒Chet Holmgren也有14分9籃板5助攻演出。

鵜鶘方面以C.J. McCollum表現最佳，全場16投9中攻下20分，Brandon Ingram此役14投僅2中，得到8分6助攻，命中率相當慘澹，此輪系列賽Ingram表現不佳，也是鵜鶘慘遭橫掃關鍵原因。中鋒「大V」Jonas Valanciunas則是得到19分13籃板，Herbert Jones挹注11分。

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