NBA季後賽／雷霆97：89戰勝鵜鶘橫掃晉級　SGA、Williams合砍48分

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本場比賽上半場雙方的外線手感都不佳，雷霆團隊19投4中，命中率僅21.1%，至於鵜鶘則是更不理想，出手19球僅3中，命中率僅15.8%。鵜鶘中鋒Jonas Valanciunas半場得到8分已是全隊最高，至於雷霆則是靠著Jalen Williams半場得到13分帶領之下，幫助雷霆半場打完，暫時取得44:43些微領先。
易籃再戰後，雙方在第三節仍舊打得相當膠著，雷霆得分多仰賴在先發5名球員，先發球員的得分佔了球隊超過9成，板凳沒能給予火力支援，也是未能保持領先關鍵。一哥Shai Gilgeous-Alexander單節攻下10分，鵜鶘方面板凳則是殺出奇兵，靠著Naji Marshall單節攻下13分，三節打完鵜鶘以71:70領先。
末節開賽儘管鵜鶘一度領先5分，但雷霆果然不愧為是西區第一球隊，在最後關頭打出一波18:4的高潮，將5分的落後迅速逆轉，反倒以93:84領先9分，雷霆終場就以8分之差擊敗鵜鶘，順利在首輪系列賽完成橫掃。
本場比賽雙方打得難分難解，前三節一共17次戰成平手，雷霆最終還是靠著優異的團隊戰力，搶下最終勝利。前鋒Jalen Williams攻下24分8籃板4助攻，一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場21投8中，也攻下24分，附帶10籃板3助攻，Josh Giddey貢獻14分，中鋒Chet Holmgren也有14分9籃板5助攻演出。
鵜鶘方面以C.J. McCollum表現最佳，全場16投9中攻下20分，Brandon Ingram此役14投僅2中，得到8分6助攻，命中率相當慘澹，此輪系列賽Ingram表現不佳，也是鵜鶘慘遭橫掃關鍵原因。中鋒「大V」Jonas Valanciunas則是得到19分13籃板，Herbert Jones挹注11分。
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