湖人連2年無緣總決賽！球迷直指Ham是戰犯　金塊教頭：他是個好人

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透過受訪的片段可以看到，Michael Malone說道：「我認為Darvin Ham是個很棒的教練，那不是一個很輕鬆的工作，他把自己的任務做得很好了。他是個好人、好的教練，我希望他能夠繼續執教很久，因為他值得。」
事實上，在湖人、金塊第5戰之前，就有球迷對於Darvin Ham的執教提出質疑，不僅僅在人員的調度、進攻或防守的戰術安排，還有關於場上暫停、挑戰權的使用。
例如第5戰中，湖人曾被金塊打出一波14：5的攻勢，但Darvin Ham並沒有試圖喊出暫停，藉以穩住氣勢或重新安排防守策略，讓不少球迷感到困惑。甚至在比賽最後的3分鐘前，就將暫停全數用罄，導致鐘響前3.6秒，湖人無法重新組織進攻，錯失唯一的逆轉機會。
Darvin Ham在2022年後接掌執教湖人，2年例行賽分別打出43勝39敗、47勝35敗成績，都位居西區的末段班，去年一度從附加賽打進西區總決賽，但遭到金塊隊橫掃，如今更是止步季後賽首輪，連續2年沒能前進總決賽。
根據媒體《The Athletic》的消息指出，Darvin Ham目前在湖人的工作處於極度的危險中，並且很有可能不會在下季繼續執教。
Darvin Ham小檔案
出生年月日：1973年7月23日（50歲）
國籍：美國
身高：201公分
體重：100公斤
球員時期：
- 1996–1997 丹佛金塊
- 1997 印第安那溜馬
- 1997–1998 華盛頓巫師
- 1999 CB Granada
- 1999–2002 密爾瓦基公鹿
- 2002–2003 亞特蘭大老鷹
- 2003–2005 底特律活塞
- 2006 Talk N' Text Phone Pals
- 2007–2008 阿爾伯克基雷鳥
- 2008 奧斯汀公牛
教練時期：
- 2008–2010 奧斯汀公牛 (助理教練)
- 2010–2011 新墨西哥雷鳥
- 2011–2013 洛杉磯湖人 (助理教練)
- 2013–2018 亞特蘭大老鷹(助理教練)
- 2018–2022 密爾瓦基公鹿(助理教練)
- 2022–至今 洛杉磯湖人
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