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湖人連2年無緣總決賽！球迷直指Ham是戰犯　金塊教頭：他是個好人

▲湖人連2年無緣總決賽！球迷直指總教練Darvin Ham是戰犯，金塊教頭Michael Malone為他緩頰。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人連2年無緣總決賽！球迷直指總教練Darvin Ham是戰犯，金塊教頭Michael Malone為他緩頰。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯湖人在第4戰躲過丹佛金塊的橫掃，但在今（30）日的比賽再次遭到金塊明星後衛Jamal Murray完成絕殺跳投，以106：108飲恨吞敗，系列賽也以1：4止步首輪，連續2年都無緣總決賽。期間不少球迷指出，湖人戰術調整、人員調度都不如金塊，認為總教練Darvin Ham是最大戰犯。不過金塊總教練Michael Malone在賽後訪問時為他緩頰，表示Darvin Ham是個好教練，也是一個好人。

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透過受訪的片段可以看到，Michael Malone說道：「我認為Darvin Ham是個很棒的教練，那不是一個很輕鬆的工作，他把自己的任務做得很好了。他是個好人、好的教練，我希望他能夠繼續執教很久，因為他值得。」

事實上，在湖人、金塊第5戰之前，就有球迷對於Darvin Ham的執教提出質疑，不僅僅在人員的調度、進攻或防守的戰術安排，還有關於場上暫停、挑戰權的使用。

例如第5戰中，湖人曾被金塊打出一波14：5的攻勢，但Darvin Ham並沒有試圖喊出暫停，藉以穩住氣勢或重新安排防守策略，讓不少球迷感到困惑。甚至在比賽最後的3分鐘前，就將暫停全數用罄，導致鐘響前3.6秒，湖人無法重新組織進攻，錯失唯一的逆轉機會。

Darvin Ham在2022年後接掌執教湖人，2年例行賽分別打出43勝39敗、47勝35敗成績，都位居西區的末段班，去年一度從附加賽打進西區總決賽，但遭到金塊隊橫掃，如今更是止步季後賽首輪，連續2年沒能前進總決賽。

根據媒體《The Athletic》的消息指出，Darvin Ham目前在湖人的工作處於極度的危險中，並且很有可能不會在下季繼續執教。


Darvin Ham小檔案

出生年月日：1973年7月23日（50歲）

國籍：美國

身高：201公分

體重：100公斤

球員時期：

  • 1996–1997    丹佛金塊
  • 1997    印第安那溜馬
  • 1997–1998    華盛頓巫師
  • 1999    CB Granada
  • 1999–2002    密爾瓦基公鹿
  • 2002–2003    亞特蘭大老鷹
  • 2003–2005    底特律活塞
  • 2006    Talk N' Text Phone Pals
  • 2007–2008    阿爾伯克基雷鳥
  • 2008    奧斯汀公牛

教練時期：

  • 2008–2010    奧斯汀公牛 (助理教練)
  • 2010–2011    新墨西哥雷鳥
  • 2011–2013    洛杉磯湖人 (助理教練)
  • 2013–2018    亞特蘭大老鷹(助理教練)
  • 2018–2022    密爾瓦基公鹿(助理教練)
  • 2022–至今    洛杉磯湖人

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