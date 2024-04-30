太陽豪賭三巨頭失敗！未來7年首輪選秀都不在手　恐面臨重建危機

金塊贏了！詹皇拒絕回答是否最後一場湖人出賽　NBA總冠軍夢碎？

▲「詹皇」LeBron James賽後拒絕回答是否要離開湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James賽後拒絕回答是否要離開湖人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯湖人今（30 )以1勝4負戰績，在西區系列賽慘遭丹佛金塊淘汰，賽後記者會，主力戰將「詹皇」LeBron James被問到，「這是否是你最後一次代表湖人出戰的賽事？」他笑說：「我不會回答這個問題」，之後也離開會場，由於今年夏天有巴黎奧運，LeBron James跟一堆球星可能又會齊聚，屆時，會不會被各隊年輕陣容吸引，加上詹皇想過要跟兒子Bronny James同隊，或是想搶總冠軍，因此，也讓球迷好奇。

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詹皇跟湖人2年約期滿

詹皇2年前決定續留湖人，他與紫金大軍簽訂一張2年9710萬美元（約新台幣29.1億）的頂薪續約，同時還包含最後一年的球員選擇權。

根據《ESPN》報導指出，詹皇生涯的保障年薪為5.32億美元（約新台幣159.4億），是NBA歷史上累積年薪最高的球員，但他有夢想跟兒子一起同隊打球，也想創下紀錄。

39歲的詹皇，正在尋求一紙可能高達9000萬美元的大約，這份合約可能也是他最後在NBA的「退休金」，儘管湖人隊今年打進季後賽，但也是宣告是失敗的球季，未來是否會有可能「變陣」，也只有詹皇可以做出選擇。

湖人「詹皇」LeBron James，是否就此離開球隊。（圖／美聯社／達志影像）
湖人「詹皇」LeBron James，是否就此離開球隊。（圖／美聯社／達志影像）
此外，詹皇在2024-25賽季擁有5140萬美元的選擇權，因此也要看他是否會再做出「決定」。

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