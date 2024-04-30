NBA季後賽／Jamal Murray準絕殺！金塊108:106勝湖人4:1晉級次輪

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本場比賽金塊控衛Jamal Murray儘管賽前傳出可能將因傷缺陣，但最終他還是出賽，並繼續擔綱先發角色。Murray也在首節就有表現，單節攻下12分，幫助金塊在首節以28:24取得領先，也是系列賽這5戰下來，金塊頭一次在首節打完取得領先。第二節比賽湖人隨即有所回應，比賽中段靠著LeBron助攻Anthony Davis，打出一波8:0的高潮，半場打完反倒以53:50領先。
易籃再戰後，雙方仍舊打得難分難解，金塊隊「MPJ」Michael Porter Jr.單節拿下12分，LeBron James單節也8投4中拿下 11 分，比賽當中LeBron更疑似拐到一下腳，但他仍沒有選擇下場休息，而是示意教練團自己沒問題，要繼續在場上奮戰。
末節比賽比數持續呈現互咬狀態，雙方也都在外線給予對手適時回應，比賽剩下1:33秒時，金塊以104:103暫時領先湖人，隨後Jamal Murray飆進本節第3記三分外線，金塊反倒以2分領先。比賽剩下26.3秒，LeBron切入禁區要到犯規，並穩穩把握2罰機會，雙方106:106平手，金塊最後一波進攻仍舊交給Jamal Murray，他再度完成準絕殺，最終率隊以2分之差氣走湖人，闖進後續第2輪賽事。
此役湖人以「詹皇」LeBron James表現最佳，全場21投11中攻下30分，另拿到9籃板11助攻，繳出準大三元成績，中鋒Anthony Davis貢獻17分15籃板，射手D'Angelo Russell得到14分6助攻，Austin Reaves得到19分4助攻。
金塊方面一哥Nikola Jokic同樣繳出準大三元成績，全場21投12中，砍下全隊最高25分，附帶20籃板9助攻，控衛Jamal Murray則是攻下全場最高32分3籃板7助攻，前鋒Michael Porter Jr.貢獻26分4籃板，Aaron Gordon 也有7分13籃板6助攻演出。
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