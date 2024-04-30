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詹皇別走！傳湖人祭「3年50億大約＋選Bronny」　打造父子籃球夢

▲洛杉磯湖人球團對於在2024年選秀會上選進詹皇兒子Bronny James持開放態度，另外也願意給他開出3年1.64億美元（約50.7億台幣）的續約合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人球團對於在2024年選秀會上選進詹皇兒子Bronny James持開放態度，另外也願意給他開出3年1.64億美元（約50.7億台幣）的續約合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

湖人出招留詹皇？洛杉磯湖人在今（30）日以1：4戰績敗給丹佛金塊，止步季後賽首輪，球星「詹皇」LeBron James的NBA第21個賽季也隨之落幕。縱然詹皇和湖人還有合約在身，但他握有最後一年的球員選擇權，下賽季會否留在湖人也引發外界猜測。不過根據多方報導指出，湖人對於在2024年選秀會上選進詹皇兒子Bronny James持開放態度，另外也願意給他開出3年1.64億美元（約50.7億台幣）的續約合約，這將會是一個相當具吸引力的誘因。

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詹皇油箱還有油　湖人願意給50.7億大約留人

在G5的賽事，James傾其所有，上場44分鐘，21投11中，得到30分9籃板11助攻4抄截。但仍然無法幫助湖人延長戰線，他們提前結束本賽季。賽後記者會上，James拒絕談論關於他下賽季是否會回歸湖人的問題。

Charania在文中稱，湖人願意討論任何能讓James回歸的合同，甚至包括他們所能提供最大的3年1.64億美元（約50.7億台幣）的續約合約。3年後James就已經42歲了。

湖人釋出誠意　願意選Bronny入隊

詹皇兒子Bronny James目前正就讀南加州大學，並已宣布將投入參與2024年選秀會，而詹皇也多次向外界表態，希望能父子共同在NBA球場上奮鬥。根據美國體育媒體《The Athletic》的報導指出，湖人球團在今（30）日賽後表示，對於在選秀會上選進Bronny James會保持開放態度，也象徵著詹皇若留在湖人，有機會完成自己父子同隊的夢想。

根據外界評估，現年39歲的詹皇預計還會再征戰2至3個賽季，因此相當有希望能夠在下賽季和自己的兒子Bronny James一起在NBA出賽，但能否成為隊友仍然是未知數。

Bronny James目前19歲，為南加州大學出賽1年，但因為心臟問題動刀，因而整年只出賽25場，平均上場19.4分鐘，拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率僅有3成66，外線命中率則為2成67。由於詹皇的影響力，此前被看好有望擠入首輪，但發生健康問題後，被外媒預估有可能在選秀會中落選。

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