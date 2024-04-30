路跑／全球掀起路跑熱！倫敦馬拉松報名超越84萬人 刷新世界紀錄
全球掀起路跑熱！自2020年疫情過後，台灣路跑活動日益增加，參與人數也逐年提升，而這現象也不僅限於台灣。根據外國媒體報導，將在2025年4月舉辦的倫敦馬拉松，已經收到超過84萬份的報名申請，遠遠超過去年的57萬份，也再次刷新世界紀錄。
記者林之越/綜合報導
根據英國媒體《路透社》報導，倫敦馬拉松主辦單位表示，再開放2025年倫敦馬拉松的報名後，他們已總計收到840,318份申請，超越了去年578,374份報名申請所寫下的世界紀錄。此外，在上周舉辦的2024年倫敦馬拉松，也有超過53,000名參賽者，是該賽事的新高紀錄。
主辦方也表示，所有報名申請中，包含了672,631名的英國申請者，其中50.33%為男性、49.03%為女性、剩下的0.64%則為非二元性別申請者。同時，也有將近167,687名非英國居民申請參賽。
值得一提的是，Hugh Brasher在受訪時表示：「女性參賽者從去年的43％左右，一路上升到今年的49％，這一比例相當驚人，這是我們首次接收到男女數量相近的申請。」
除了參與人數打破紀錄外，2020年東京奧運馬拉松冠軍Peres Jepchirchir成功拿下純女子組冠軍，且包含她在內共有4人Tigist Assefa、Joyciline Jepkosgei還有Megertu Alemu，都一同打破了2017 年由 Mary Keitany所創下的純女子組世界紀錄。
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