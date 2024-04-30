李亦伸專欄／湖人不敵金塊的哀悼文：不喜歡也得接受、這就是生活

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1、湖人五場比賽上半場都領先金塊
2、湖人整個系列賽七成時間都處於領先
3、湖人前四戰都曾經至少領先兩位數
4、湖人4敗中，兩場被Jamal Murray操刀命中致勝球
5、老詹場均27.8分、6.8籃板、8.8助攻，命中率5成66，三分命中率3成85
6、Anthony Davis場均27.8分、15.6籃板，命中率6成34
7、湖人第三號得分手Austin Reaves場均16.8分，命中率4成76，三分命中率2成69(1.4/5.2)，三分命中率偏低，這是湖人團隊最大障礙之一
湖人兩大核心球星打到這樣高水平表現，但湖人還是打不贏金塊，金塊證明他們就是更好球隊。
比賽都有輸贏，過程有痛苦、有歡樂，所有經歷的挑戰充滿激情、沮喪、啟發，但最終比賽結果，每個人都得接受。
這就是生活！
輸球肯定痛苦，打不好，自責，打得很好還是輸，絕對更難以承受。
能贏卻贏不下來的比賽，不是一場，不只兩場，可能三場，湖人和老詹、AD那種經歷難以言喻。
老詹39歲，接下來他恐怕很難在湖人奪冠，除非老詹今年夏天決定離開湖人，前往勇士，跟Stephen Curry成為隊友。勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green早就在自己直播節目中招募老詹。
湖人圍繞老詹+AD繼續補強修正組隊，保持爭冠目標，基本上可以確定，前提是老詹續約。老詹留在湖人，遊說勇士後衛Chris Paul今夏加入湖人，湖人需要一個控球節奏大師，這或許是不錯策略。
我想九成以上的人都會看衰38歲Chris Paul那裡還能有所作為，但如果他的隊友是老詹、AD、Austin Reaves，防守工兵還有Jared Vanderbilt、Gabe Vincent，角色球員前鋒八村壘，後衛Spencer Dinwiddie，再補兩個年輕有運動能力鋒線+射手，湖人還是可以期待。
但輸球還是叫人痛苦，老詹只能帶遺憾放假，六月再做出未來決定。AD只有沮喪，今年夏天他需要好好養傷，只要健康，AD還有2-3年生涯顛峰，他能成為更有比賽統治力球員。
沒有人喜歡輸球，這個夏天過了，一切都有新的開始，每支球隊、每個球員都能有新的追求和努力目標，這就是NBA。
我很不喜歡湖人以這樣的方式結束賽季，但湖人必須成為更好的球隊。
湖人必須換個教練，否則老詹留下來，他永遠無法再奪冠。
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