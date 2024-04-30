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立委提案「試用期法制化」！現行勞基法規定　5大QA一次解答

▲立委提案「建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%」引發熱議。（圖／擷取自pexels）
▲立委提案「建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%」引發熱議。（圖／擷取自pexels）

記者林莞茜／綜合報導

明天就是勞動節，國民黨多個立委日前共同推出勞動基準法7大修正，提案「建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%」，引發熱烈討論，《NOWnews今日新聞》針對與試用期相關現行規定跟規範進行整理，供讀者參考。

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▲不過根據勞基法規定，年終屬於「獎勵性質」的獎金類別，就算老闆不發年終其實也並不違法哦！（圖/NOWnews資料照）
▲立委提案「建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%」引發熱議。（圖/NOWnews資料照）

Q1：勞基法中試用期規定有哪些？

A1：目前勞基法中，針對「試用期」並無明文規定，不過依據契約自由原則，以及相關部會的函釋，勞資雙方談妥，試用期仍可行於職場上，但根據勞基法第15-1條規定，若雇主未為勞工進行專業技術培訓，並提供該項培訓費用者，雇主不得與勞工為最低服務年限之約定，也不得為使勞工遵守最低服務年限之約定，提供其合理補償者。


Q2：試用期薪資怎麼算？

A2：試用期期限由勞資雙方協調，平均多以3個月為基準，而這段期間的薪資，最低限度是不能低於勞基法的基本工資，因員工和公司仍屬於「僱傭關係」，因此適用勞基法中的相關規範，只要雙方同意，且將協議化為書面契約都仍算符合現行規定。

此外，若有加班費，皆須比照第30條規定的工作時數、第36條規定的休息日、第37條規定的國定假日等規範，以及遵守第24、第39條關於延長工時、和加班日的計算方式。


Q3：試用期可以排休嗎？

A3：由於法規上並無試用期，因此員工休假適用勞基法，包括第36條的一例一休，同時也會計入工作年資中。若雇主未確實遵守，可能會被開罰。
 

▲高雄某國小張姓校長遭檢舉涉嫌偷拍，雄檢日前指揮搜索學校辦公室及住處，查扣相關偷拍畫面等事證，經複訊後向法院聲押獲准。（圖／取自Pexels）
▲《NOWnews今日新聞》針對與試用期相關現行規定跟規範進行整理，供讀者參考。（圖／取自Pexels）
Q4：試用期未過要給資遣費嗎？

A4：雇主不得於員工剛到職時，要求簽署自動離職同意書，若在試用期間，因為不適任而被解僱，雇主也需以「資遣」方式解僱，也依照勞基法第17條流程開立非自願離職證明書、發給資遣費。


Q5：試用期間想離職需要預告嗎？

A5：根據勞基法第15條第2項及第16條第1項規定，工作滿3個月以上才需要預告期，因此在3個月內覺就想離職，應不需要提前預告，也不違法，但勞資雙方要終止勞動契約，仍須互相先充分溝通避免後續糾紛。

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