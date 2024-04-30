立委提案「試用期法制化」！現行勞基法規定　5大QA一次解答

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Q1：勞基法中試用期規定有哪些？
A1：目前勞基法中，針對「試用期」並無明文規定，不過依據契約自由原則，以及相關部會的函釋，勞資雙方談妥，試用期仍可行於職場上，但根據勞基法第15-1條規定，若雇主未為勞工進行專業技術培訓，並提供該項培訓費用者，雇主不得與勞工為最低服務年限之約定，也不得為使勞工遵守最低服務年限之約定，提供其合理補償者。
Q2：試用期薪資怎麼算？
A2：試用期期限由勞資雙方協調，平均多以3個月為基準，而這段期間的薪資，最低限度是不能低於勞基法的基本工資，因員工和公司仍屬於「僱傭關係」，因此適用勞基法中的相關規範，只要雙方同意，且將協議化為書面契約都仍算符合現行規定。
此外，若有加班費，皆須比照第30條規定的工作時數、第36條規定的休息日、第37條規定的國定假日等規範，以及遵守第24、第39條關於延長工時、和加班日的計算方式。
Q3：試用期可以排休嗎？
A3：由於法規上並無試用期，因此員工休假適用勞基法，包括第36條的一例一休，同時也會計入工作年資中。若雇主未確實遵守，可能會被開罰。
Q4：試用期未過要給資遣費嗎？
A4：雇主不得於員工剛到職時，要求簽署自動離職同意書，若在試用期間，因為不適任而被解僱，雇主也需以「資遣」方式解僱，也依照勞基法第17條流程開立非自願離職證明書、發給資遣費。
Q5：試用期間想離職需要預告嗎？
A5：根據勞基法第15條第2項及第16條第1項規定，工作滿3個月以上才需要預告期，因此在3個月內覺就想離職，應不需要提前預告，也不違法，但勞資雙方要終止勞動契約，仍須互相先充分溝通避免後續糾紛。