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灰狼總教練Finch不妙了！右膝確定需要開刀　對金塊不一定能回歸

▲明尼蘇達灰狼主帥Chris Finch在比賽中被自家球員Mike Conley碰撞倒地，確定需要動刀。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼主帥Chris Finch在比賽中被自家球員Mike Conley碰撞倒地，確定需要動刀。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

明尼蘇達灰狼主帥Chris Finch確定要開刀！灰狼29日於客場以122比116擊敗鳳凰城太陽，在NBA季後賽西區系列賽4連勝完成橫掃，但第四節卻發生意外插曲。後衛康利（Mike Conley）在一次傳球過程當中，不慎衝撞到站在一旁的總教練Chris Finch，隨即被攙扶下場接受檢查和治療，今（30）日美國媒體《ESPN》報導，Chris Finch需要開刀，治療右膝，而他很有可能在下一場對戰丹佛金塊的西區系列賽中無法在場邊指揮。

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Chris Finch是誰？

Chris Finch在今年年度最佳總教練票選為第三，他今年帶領灰狼打出佳績，取得了例行賽賽最佳戰績（56勝26負），並取得了20年來的首個季後賽系列賽勝利。灰狼隊在他執教的前三個賽季都進入了季後賽。

灰狼助理教練諾里（Micah Nori）很有可能暫時在場邊擔任主帥位置，他曾經在活塞隊、金塊隊、國王隊、暴龍隊效力過，對金塊不陌生，而他也跟Finch一起在灰狼3個賽季，十分熟悉球隊。

對於這起事件，當事者康利說，直到最後一刻才看到Finch，並在碰撞後試圖扶住他。在跟太陽系列賽第四場比賽獲勝後，這位經驗豐富的後衛忍不住給教練講了一兩個笑話。

「我告訴他坐下來，他不應該在比賽後期那樣站起來，」康利說。 「他擋了路。但我會為他祈禱，我相信他會沒事的。」

談及這次意外事件，Micah Nori表示，「每個人都有自己的角色，互相支持彼此，雖然這聽起來有點老套，但這就是要有下一個人站出來的概念，即使是教練團隊也是如此。」

Chris Finch有可能是第一位在季後賽首輪因為被子弟兵撞傷，而需要開刀的總教練，過去NBA總教練很少會被球員撞傷，特別傷勢如此嚴重，還影響執教。

Chris Finch小檔案：

出生年月日：1969年11月6日（54歲）

出生地：美國

學歷：富蘭克林與馬歇爾學院 (1988–1992）

經歷：

2009–2011 里奧格蘭德山谷毒蛇
20112016 休士頓火箭（助理教練）
2016–2017 丹佛金塊（助理教練）
20172020 紐奧良鵜鶘（助理教練）
2020–2021 多倫多暴龍（助理教練）
2021 明尼蘇達灰狼
參考資料：NBA.com 

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