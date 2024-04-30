灰狼總教練Finch不妙了！右膝確定需要開刀　對金塊不一定能回歸

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Chris Finch在今年年度最佳總教練票選為第三，他今年帶領灰狼打出佳績，取得了例行賽賽最佳戰績（56勝26負），並取得了20年來的首個季後賽系列賽勝利。灰狼隊在他執教的前三個賽季都進入了季後賽。
灰狼助理教練諾里（Micah Nori）很有可能暫時在場邊擔任主帥位置，他曾經在活塞隊、金塊隊、國王隊、暴龍隊效力過，對金塊不陌生，而他也跟Finch一起在灰狼3個賽季，十分熟悉球隊。
對於這起事件，當事者康利說，直到最後一刻才看到Finch，並在碰撞後試圖扶住他。在跟太陽系列賽第四場比賽獲勝後，這位經驗豐富的後衛忍不住給教練講了一兩個笑話。
「我告訴他坐下來，他不應該在比賽後期那樣站起來，」康利說。 「他擋了路。但我會為他祈禱，我相信他會沒事的。」
談及這次意外事件，Micah Nori表示，「每個人都有自己的角色，互相支持彼此，雖然這聽起來有點老套，但這就是要有下一個人站出來的概念，即使是教練團隊也是如此。」
Chris Finch有可能是第一位在季後賽首輪因為被子弟兵撞傷，而需要開刀的總教練，過去NBA總教練很少會被球員撞傷，特別傷勢如此嚴重，還影響執教。
Chris Finch小檔案：
出生年月日：1969年11月6日（54歲）
出生地：美國
學歷：富蘭克林與馬歇爾學院 (1988–1992）
經歷：
|2009–2011
|里奧格蘭德山谷毒蛇
|2011–2016
|休士頓火箭（助理教練）
|2016–2017
|丹佛金塊（助理教練）
|2017–2020
|紐奧良鵜鶘（助理教練）
|2020–2021
|多倫多暴龍（助理教練）
|2021
|明尼蘇達灰狼
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