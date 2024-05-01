勞動節放假衝了！51元炸豬排吃5天　牛排、豬肋排都「買一送一」

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勞動節幫大家划算進補，吉豚屋即日起至5月5日，凡購買任一主餐加51元就能爽吃「勞動節大補包」，只要花銅板價就幫加菜腰內豬排＋高麗菜絲，而且不限加購份數，想吃幾塊就加幾塊，實在好大方。提醒大家，每日店內新鮮高麗菜絲供應量有限，售完為止；桃園機場特殊門市不參與此次活動；假日套餐、信用卡優惠不併用。
📌Texas Roadhouse德州鮮切牛排「買一送一」
趁勞動節放假悠閒吃牛排！Texas Roadhouse德州鮮切牛排5月1日祭出超佛心優惠，原價900元的8oz.火烤德州牛排、搭配奶油玉米及馬鈴薯泥，現在一日限定「買一送一」，出示優惠畫面直接多送一塊牛排！肉肉控們起床就先手刀訂位了。提醒大家，火烤德州牛排贈送品項不含配菜奶油玉米及馬鈴薯泥、且需酌收10%服務費；不得與任何行銷活動或優惠併用(包含信用卡優惠、開展會員優惠、熟客券、套餐優惠、開展VIP卡8折等)。
📌TGI FRIDAYS炭烤豬肋排「買一送一」
犒賞每天辛苦工作的自己，勞動節吃肉補體力，TGI FRIDAYS今天5月1日一日限定，出示優惠畫面可享「炭烤豬肋排買一送一」，《NOWnews今日新聞已經幫大家把截圖準備好，現在訂位就能直衝現場爽吃半價豬肋排。提醒大家，豬肋排優惠品項不含達拉斯三式組合與霸氣總裁拼盤；每桌每次至多買二送二；本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。