「許美靜翻版」再被退票！張韶涵抱病唱4首歌 工作室：下台就醫
新加坡歌手許美靜日前在大陸南京開演唱會，全長2.5小時僅開唱唱歌30分鐘，讓現場歌迷怒喊退票。而近日在大陸卻又出現類似情況，「時光演唱會」主辦單位宣稱全長2小時，但王心凌和張韶涵僅各唱了4首歌就下台，引發台下粉絲怒火。張韶涵的工作室事後在微博曬出病床照，透露張韶涵抱病上台，結束表演後立即就醫，「一切安好，也辛苦在現場一起淋雨的朋友。」
記者薛羽彤／綜合報導
江蘇4月30日舉辦「時光演唱會」，請來王心凌、張韶涵、李健，主辦單位原本公布演出將超過2小時，結果在當天表演中，王心凌和張韶涵僅各唱了4首歌、李健演唱了7首，其他時間則安排不太知名的歌手和樂團演出，惹怒台下觀眾，紛紛怒喊退票，成了許美靜演唱會翻版。
張韶涵上台後跟粉絲坦承，自己得了急性腸胃炎，可能狀態不會太好，加上讓現場粉絲等太久，先向台下歌迷致歉。演唱會結束後，張韶涵也趕緊到醫院就醫，張韶涵工作室透露，「很抱歉讓大家擔心了，張韶涵下台後有第一時間就醫，一切安好。也辛苦在現場一起淋雨的朋友」，並附上病床照，讓粉絲看了好心疼，「永遠都是鐵打的娘子軍，敬業精神是刻在骨子裡的！希望Angela早日康復！」、「Angela要多休息多注意身體」、「好心疼，但依舊被Angela的真誠感動。好好休息，好好照顧自己！」
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