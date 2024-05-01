許美靜翻版！張韶涵、王心凌只唱4首歌 主辦方出包被怒轟：退票
美聲天后許美靜日前舉辦大型售票演唱會，2個多小時只唱30分鐘的歌曲，引發觀眾強烈反彈，沒想到，類似爭議再次發生，張韶涵、王心凌昨（30）日受邀在江蘇拼盤演唱會表演，兩人各別只帶來4首歌，過半的時間都是名不見經傳的樂團、歌手充場，演出長度甚至比大牌歌手還長，全場觀眾高喊退票，惡評如潮。
記者楊穎軒／綜合報導
「時光演唱會」昨晚在崑山舉行，主辦單位宣傳時主打李健、張韶涵、王心凌3位實力派唱將，稱整場表演不會低於2小時，結果正式演出，不僅延遲15分鐘，還是小牌藝人唱開場，暖場超過20分鐘，中間安插主持人和觀眾互動，而王心凌和張韶涵都只演唱4首歌，李健則唱7首，其餘時間都由知名度低的歌手和樂團演出。
有網友痛批：「真的是相當低劣的虛假宣傳了！三位都是好歌手，想看他們的演出真的最好是衝個人演唱會或者音樂節，這種拼盤商演甭管事先主辦方如何宣傳得天花亂墜，大家都要避避雷」、「請了一堆不知名的人來，暖場嘉賓唱得時間比王心凌都多，主辦方到底在幹嘛，詐騙嘛！全場的退票聲！太生氣了」、「這比上週許美靜音樂會還要惡劣！」
不過還是有不少人肯定李健、張韶涵、王心凌有盡到表演者本分，以及展現一線歌手的專業，「張韶涵一來全場都熱起來了」、「別的不說，李健唱了7首」、「還好王心凌、李健狀態夠好夠穩」、「張韶涵和李健完美救場，這就是敬業的好歌手！」
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