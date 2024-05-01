粿粿「瀏海消失」火辣開深V！罕露性感事業線：這次大突破

許美靜翻版！張韶涵、王心凌只唱4首歌　主辦方出包被怒轟：退票

▲許美靜演唱會爭議殷鑑不遠，張韶涵、王心凌商演被安排只唱4首歌，觀眾怒轟主辦單位，要求退票。（圖／時光Classic、頂流福寶微博）
▲許美靜演唱會爭議殷鑑不遠，張韶涵、王心凌商演被安排只唱4首歌，觀眾怒轟主辦單位，要求退票。（圖／時光Classic、頂流福寶微博）

記者楊穎軒／綜合報導

美聲天后許美靜日前舉辦大型售票演唱會，2個多小時只唱30分鐘的歌曲，引發觀眾強烈反彈，沒想到，類似爭議再次發生，張韶涵、王心凌昨（30）日受邀在江蘇拼盤演唱會表演，兩人各別只帶來4首歌，過半的時間都是名不見經傳的樂團、歌手充場，演出長度甚至比大牌歌手還長，全場觀眾高喊退票，惡評如潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「時光演唱會」以李健、張韶涵、王心凌3位大牌歌手為號召，造勢賣票。（圖／時光Classic微博）
▲「時光演唱會」以李健、張韶涵、王心凌3位大牌歌手為號召，造勢賣票。（圖／時光Classic微博）
「時光演唱會」昨晚在崑山舉行，主辦單位宣傳時主打李健、張韶涵、王心凌3位實力派唱將，稱整場表演不會低於2小時，結果正式演出，不僅延遲15分鐘，還是小牌藝人唱開場，暖場超過20分鐘，中間安插主持人和觀眾互動，而王心凌和張韶涵都只演唱4首歌，李健則唱7首，其餘時間都由知名度低的歌手和樂團演出。

▲現場歌迷認為張韶涵、王心凌表演雖然精彩，但帶來的曲目太少。（圖／微博）
▲▼現場歌迷認為王心凌（上圖）、張韶涵演出雖然精彩，但帶來的曲目太少。（圖／我要一杯芮白微博）
▲▼現場歌迷認為張韶涵、王心凌演出雖然精彩，但帶來的曲目太少。（圖／微博）
有網友痛批：「真的是相當低劣的虛假宣傳了！三位都是好歌手，想看他們的演出真的最好是衝個人演唱會或者音樂節，這種拼盤商演甭管事先主辦方如何宣傳得天花亂墜，大家都要避避雷」、「請了一堆不知名的人來，暖場嘉賓唱得時間比王心凌都多，主辦方到底在幹嘛，詐騙嘛！全場的退票聲！太生氣了」、「這比上週許美靜音樂會還要惡劣！」

▲李健演唱實力備受觀眾肯定。（圖／微博）
▲李健演唱實力備受觀眾肯定。（圖／我要一杯芮白微博）
不過還是有不少人肯定李健、張韶涵、王心凌有盡到表演者本分，以及展現一線歌手的專業，「張韶涵一來全場都熱起來了」、「別的不說，李健唱了7首」、「還好王心凌、李健狀態夠好夠穩」、「張韶涵和李健完美救場，這就是敬業的好歌手！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

許美靜開唱滑水被轟爆！楊培安唏噓「別高估自己在歌迷心中地位」

許美靜演唱會划水！主辦遭爆「經營異常」　112字道歉文曝光

許美靜開唱挨轟偷懶！伍佰、五月天「互動歌迷」反激起演唱會高潮

許美靜演唱會挨轟划水　許常德逆風力挺「商演公司不專業」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生