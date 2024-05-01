中職快評／統一獅要怎麼輸？林安可太猛　可望睽違7年再奪三冠王

5/1NBA季後賽戰報／Maxey狂飆三分拯救76人！公鹿貝佛利守住溜馬

▲Tyrese Maxey砍全場最高46分！費城76人112:106勝尼克續命。（圖／美聯社／達志影像）
▲Tyrese Maxey砍全場最高46分！費城76人112:106勝尼克續命。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024NBA季後賽今（1）日舉行三場賽事，紐約尼克出戰費城76人，結果76人以112:106在延長賽擊敗強敵紐約尼克，Tyrese Maxey在第四節29秒連進7分，加上延長賽關鍵進球，成為致勝功臣第二場賽事由奧蘭多魔術出戰克里夫蘭騎士，騎士由Evan Mobley在末節的關鍵火鍋，以104:103戰勝魔術，率先搶下聽牌優勢，第三場由密爾瓦基公鹿出戰印第安納溜馬，公鹿靠著Khristian Middleton、Bobby Portis合砍58分，「貝佛利」Patrick Beverley 單場13分、12助攻好表現，終場就以115:92戰勝溜馬，將系列賽扳成2勝3敗。《NOWnews今日新聞》為讀者統整賽事資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
最新NBA季後賽圖：

▲NBA季後賽5/1賽程與戰績狀況。（圖／NOWnews社群中心製）
▲NBA季後賽5/1賽程與戰績狀況。（圖／NOWnews社群中心製）
今日NBA季後賽戰果：

📌費城76人112:106紐約尼克

📌 克里夫蘭騎士104:103奧蘭多魔術

📌 密爾瓦基公鹿115:92印第安納溜馬

📌NBA轉播資訊整理：

電視直播

愛爾達體育1台：MOD 200頻道（節目表

緯來體育台：有線電視72頻道（節目表

網路直播

ELTA愛爾達電視（付費會員）：網站

LINE TODAY 運動：網站

中華電信HamiVideo（付費會員）：網站

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

NBA季後賽／字母哥、Lillard都缺陣　公鹿115:92主場勝溜馬續命

NBA季後賽／Mobley追魂鍋！班切羅39分白搭　騎士104:103魔術聽牌

NBA季後賽／最後29秒落後6分！Maxey飆絕命三分　76人112:106尼克

NBA季後賽／詹皇將離開湖人？「沃神」：與兒子同隊不是首要考量

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞