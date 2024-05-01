5/1NBA季後賽戰報／Maxey狂飆三分拯救76人！公鹿貝佛利守住溜馬
2024NBA季後賽今（1）日舉行三場賽事，紐約尼克出戰費城76人，結果76人以112:106在延長賽擊敗強敵紐約尼克，Tyrese Maxey在第四節29秒連進7分，加上延長賽關鍵進球，成為致勝功臣。第二場賽事由奧蘭多魔術出戰克里夫蘭騎士，騎士由Evan Mobley在末節的關鍵火鍋，以104:103戰勝魔術，率先搶下聽牌優勢，第三場由密爾瓦基公鹿出戰印第安納溜馬，公鹿靠著Khristian Middleton、Bobby Portis合砍58分，「貝佛利」Patrick Beverley 單場13分、12助攻好表現，終場就以115:92戰勝溜馬，將系列賽扳成2勝3敗。《NOWnews今日新聞》為讀者統整賽事資訊。
記者吳政紘/綜合報導
最新NBA季後賽圖：
今日NBA季後賽戰果：
📌費城76人112:106紐約尼克
📌 克里夫蘭騎士104:103奧蘭多魔術
📌 密爾瓦基公鹿115:92印第安納溜馬
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