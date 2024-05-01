比許美靜惡劣！王心凌、張韶涵開唱音響爆音、視線被擋 觀眾怒吼
新加坡天后許美靜日前舉辦復出演唱會，被控訴2個多小時只演出30分鐘，其餘都是代唱，引發軒然大波，無獨有偶，王心凌、張韶涵昨（30）日晚間在崑山的拼盤商演，除了演出長度被嫌不足，過半時間由小牌歌手湊數，音響品質低劣、視線被梁柱遮擋也被詬病，全場觀眾淋雨近3小時，怒吼「退票、退票」、「比許美靜惡劣」，主辦單位至今未出面說明。
記者楊穎軒／綜合報導
這場名為「時光演唱會」的售票活動，主辦方以王心凌、張韶涵、李健為號召，宣傳賣票，但實際演出卻是小牌藝人、主持人串場穿插其中，登場時間甚至比3位主要歌手還多，觀眾不滿主辦單位沒有事先揭露表演內容，開場沒多久就引起大批觀眾揮舞螢光棒鼓譟，高喊退票，抗議聲此起彼落。
不僅如此，有觀賞演唱會的網友表示，王心凌出場後帶來4首歌曲，但麥克風放送出來的音質差到離譜，人在内場最前方的區域，根本聽不清楚王心凌的歌聲，後半段李健演出時，唱到第三首歌，現場音響爆音，發出尖銳刺耳的雜音，李健當場皺起眉頭，空等工作人員搶修，還有人分享高樓層座位、視野被大型鋼梁擋住的照片，欲哭無淚。
購票參加該場演唱會的網友痛罵：「這個去哪裡投訴」、「圈了這波錢，主辦方就有票子買音響啦」、「設備非常爛！是非常！耳返問題、設備短路發出巨大雜音，看了這麼多場演唱會，第一次遇到這麼拉胯（不行之意）的主辦方」、「全是主辦方的問題，我姐很努力了」、「淋過最貴的雨，實在坐不下去了」、「這是嚴重的欺詐行為！請主辦方給出解釋，請昆山文旅部門徹查」、「太不尊重消費者了！」
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