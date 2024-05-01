藍委拋試用期8成薪 郭昱晴酸：整個黨好像從沒出社會工作過
國民黨立委牛煦庭等人日前拋出修改《勞基法》，主張試用期最長不超過3個月，薪水不得低於應聘工資8成引發熱議，對此民進黨立委郭昱晴表示，只要是僱傭關係就適用《勞基法》，薪資就至少要滿足法定的最低基本工資，簡而言之試用期薪資不能被打折，反觀藍委提案完全照抄中國版本，直接不演了？狠酸「整個黨好像從來沒有出社會工作過。」
記者陳威叡／台北報導
今日為五一勞動節，郭昱晴首先感謝各行各業辛苦的勞工為台灣的付出，對於藍委提出《勞基法》修法，說明國內《勞動基準法施行細則》曾明文規定，「勞工之試用期間，不得超過50日」，經1997年修正刪除後，現行勞動法規已無試用期間相關規範。
郭昱晴解釋，只要雙方為僱傭關係就適用《勞基法》，那麼薪資部分就至少要滿足法定的最低基本工資。試用期間應該與一般勞動契約無差異，簡而言之，試用期間的薪資不能被打折，即使雇主在試用期屆滿後，如認為新進員工不能勝任，欲終止勞動契約，也必須符合《勞基法》，並應發放資遣費。
郭昱晴指出，但昨天看到國民黨立委牛煦庭提案針對勞工試用期法制化，且試用期薪水不得低於應聘工資8成以上。完全照抄中國的版本，直接不演了？她質疑，如果真的要保障勞工的權益，怎麼能同意讓資方在員工試用期間給8成薪水？
郭昱晴表示，事後藍委吳宗憲提到，「使用試用期的公司『還是』可以給予全薪」，但本來就應該給予全薪，狠酸「整個黨好像從來沒有出社會工作過。」