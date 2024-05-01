奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》明開展 住5飯店送「免預約」門票
由奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦「台灣史上最高規格」西洋畫展的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，明（2）天將開展，匯聚50位重要西洋藝術大師所創作的國寶級畫作，當初開賣早鳥票還創下3分鐘即完售紀錄，緊急加開「週末夜間場」。其實外縣市民眾不用辛苦搶票，因台南多家飯店都有與該展合作，包含台南晶英酒店、捷絲旅台南虎山館、台南遠東、禧榕軒與台糖長榮酒店，入住即直接贈送「免預約」門票。
記者葉盛耀/綜合報導
被譽為「台灣史上最高規格」西洋畫展的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，英國國家藝廊200年來選在台南奇美博物館首次登台，將引領民眾一次領略波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等50位大師，從文藝復興到印象派共52件真跡親臨眼前，堪稱百年一見的特展。台南多家飯店都有入住即贈門票的專案，對外縣市民眾來說，相當方便。
📍台南遠東香格里拉飯店
推出「藝饗之旅－從拉斐爾到梵谷」住房專案，限於5月1日至6月30日之前，需透過訂房電話預約，入住特選尊榮客房三天兩夜，可免費升等為豪華閣尊榮客房，並享早餐、傍晚雞尾酒小點等貴賓廊禮遇。專案直接送奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》VIP入場券2張，自由暢行本次展覽真跡作品 (週三不適用)。另外，登記入住時，還可參加抽獎活動，有機會中雅仕套房住宿升級券大禮。房價為浮動制，每日不同，若以5月下旬兩晚皆是平日入住，為1萬3168元。
專案加贈：官方特展筆記本1本(價值150元)、明信片組一套 (價值160元)、大廳茶軒調酒師特製[光．影]藝術特調兩杯(價值780元)、享延遲退房至下午兩點 ，需視飯店住房狀況提供。
📍台南晶英酒店＋捷絲旅台南虎山館
台南晶英酒店攜手同集團的捷絲旅台南虎山館 Just Sleep Tainan Hushan，推出官網限定「晶奇饗宴」1+1連泊住房專案，三天兩夜深度府城之旅不僅能擁有奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票 2 張，再享兩間飯店禮遇。銷售日期為即日起至8月29日，可入住日期為5月2日至8月29日，專案費用1萬3,999起，享有三天兩夜之旅，訂房僅限台南晶英酒店官網。
獨家禮遇包含入住台南晶英時可享翌日下午1:00 延遲退房禮遇，而入住捷絲旅台南虎山館加贈十鼓文創園區門票 2 張。另外台南晶英至捷絲旅台南虎山館單程免費接駁服務。
📍台糖長榮酒店
推「驚奇之旅·遇見斐梵」住房優惠專案，限量100組，可入住日期為明（2）日至08月31日，住宿標準樓層-豪華單/雙床房每晚價格4,499起 (含2客早餐) ，每房加贈奇美博物館特展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」免預約門票2張。(無需事先預約，請持門票至奇美博物館特展入口處排隊進場即可。)提醒旺日需加價500元、假日需加價2,000元，6月8日、6月9日不適用。
📍禧榕軒大飯店
推出《禧樂奇遇》奇美博物館特展住房專案，即日起至8月31日，雙人入住含午餐只要4,799元起，加贈「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展 免預約門票」兩張，提醒數量有限。