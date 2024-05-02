2024澎湖花火節「航海王」今登場！煙火場次、日期、交通一次整理

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2024澎湖國際海上花火節X《航海王ONE PIECE》動畫25週年，今年最大亮點，莫過於全台首次展演《航海王》主題無人機秀搭配10分鐘璀璨煙火，開幕超過7500發煙火、上百種花色，搭配《航海王》無人機圖形，並結合跨海大橋、雙心石滬等澎湖知名景點，帶來震撼視覺饗宴。
開幕活動流程
19:30-20:45 澎湖青少年交響樂團演奏航海王組曲／動漫歌手許君君、大冰演唱航海王主題曲
20:20-20:40 饒舌歌手YOUNG Lee
21:00-21:20 澎湖國際海上花火節X《航海王》動畫25週年璀璨主題之夜無人機秀＆10分鐘璀璨煙火秀
📌2024澎湖國際海上花火節・《航海王》動畫25週年璀璨之夜
◾️活動主場地：觀音亭園區
◾️煙火及無人機展演時間：2024年5月2日(開幕)至6月27日每週一、四晚間21:00，7月2日至7月30日(閉幕)每週二晚間21:00（離島場為晚間20：00）
◾️企業贊助加碼場：5月13日澎坊三號港之夜、6月24日澎湖福朋喜來登之夜、6月29日雄獅之夜、7月2日新光人壽之夜
◾️離島場：6月1日七美場、6月15日望安場、7月28日吉貝場皆為晚間20:00
◾️航海王無人機秀：5月2日開幕演出首場完整版，至7月30日閉幕期間，只要氣候許可將每場安排展演；離島場無人機秀則以澎湖主題展演。
雄獅旅行社今年首度贊助澎湖花火節並包下主題企業場次，與「挪威郵輪奮進號」攜手合作將於6月6日、6月12至6月13日、6月29日停靠澎湖，6月29日當晚9點在觀音亭園區安排航海王主題無人機秀表演，及長達10分鐘的國際煙火秀是來自義大利的煙火團隊精心設計，將以高空煙火搭配觀音亭環場效果煙火，讓菊島之夜璀璨綻放。
📌《航海王》主題露天電影之夜
由《航海王》版權商特別精選3支航海王動畫將在花火舞台輪播，600吋高畫質螢幕帶大家跟著草帽海賊團，一起踏上冒險旅程享受《航海王》主題電影之夜，還有花火市集匯聚特色小吃和飲料。
◾️播映日期︰5月6日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月20日、6月27日、7月9日、7月23日
◾️播映時間︰晚間8點
◾️播映地點︰觀音亭園區
📌澎湖花火節總計28場！5個國家煙火團隊、6場國際煙火場
花火節今年邀請5個國家煙火團隊前至澎湖共襄盛舉，總計28場花火活動、每場將展演10分鐘高空煙火秀，將有6場國際煙火場：
◾️5月13日 NV FIREWORKS S.R.O捷克隊打造煙火音樂劇盛宴
◾️6月3日 Pyragric法國隊帶來史詩級煙火秀
◾️6月24日 由榮獲多個國際獎項的FIREevent Gmb奧地利隊主掌煙火秀
◾️6月29日及7月2日 Parente Fireworks義大利隊更曾榮獲金氏世界紀錄
◾️7月16日 RED FLAME Special Effects馬來西亞隊震撼登場
📌澎湖花火節舞台活動
2024澎湖國際海上花火節舞台活動，5月2日開幕將安排動漫主題歌手及交響樂團進行航海王動漫音樂會，並加碼大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee演出；7月30日閉幕同樣有動漫主題歌手及交響樂團進行航海王動漫音樂會，再加碼療癒女聲楊淨宇演唱；離島6月1日七美場陳孟賢、6月15日望安場陳隨意、7月28日吉貝場黃文星。
📌澎湖花火節接駁車交通服務
◾️服務時間：5月2日至6月27日(每週一、四)、6月29日(六)、7月2日至7月30日(每週二)，晚間7:00-10:00(約每20分鐘一班)
◾️服務地點：觀音亭主場每場都有提供接駁服務，往返文澳國小體育館(新店路側)和縣府衛生局(下車步行450公尺進入會場)，沿途停靠國際廣場及南海遊客中心(同合路側)