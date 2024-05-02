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「Curry+LeBron」組合無望了？嘴綠潑冷水：不認為詹皇會離開湖人

▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James生涯第21個賽季落幕，Draymond Green認為他就算跳出合約，應該還是會續留湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James生涯第21個賽季落幕，Draymond Green認為他就算跳出合約，應該還是會續留湖人。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James生涯第21個賽季落幕，他還有一年合約，但可能不會行使球員選項，在成為自由球員後是否會留在湖人受到關注。雖然外傳金州勇士正在招募他，不過勇士明星大前鋒Draymond Green今（2）日在個人節目《The Draymond Green Show》上表示，他不認為詹皇會離開湖人，同時建議好友應該降薪幫助湖人帶回冠軍陣容。

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詹皇可能跳出合約成自由球員　湖人可能開3年頂薪合約留人

根據此前的報導，詹皇在這個休賽季可能會不行使球員選項，成為自由球員。Green在點評此事時表示，湖人的未來取決於James怎麼決定，但他認為：「我不覺得LeBron會離開湖人，這是我的個人看法。」

湖人老闆Jeanie Buss今年夏天必須和總管Rob Pelinka及其團隊在這方面充分討論，外傳湖人願意開出3年1.64億美元（約50.7億台幣）的合約，並且在選秀大會上選下Bronny來挽回詹皇。但Green反而認為，James在退出下一季5140萬美元的球員選項後，應該要降薪，讓湖人能夠在休賽季帶回更好的陣容配置，來幫助他和AD在下賽季奪冠。

嘴綠認為湖人應該帶回更好的陣容輔佐詹皇和AD

「LeBron可以選擇退出合約，成為自由球員，這樣他們可以有薪資空間簽下需要的人，然後再簽回LeBron。」儘管Green的建議意味著James要放棄很多錢，但這將能為湖人隊提供引進第3位球星或多名出色的角色球員的機會。

湖人隊可以選擇在這個休賽季降低支出和豪華稅上，但Green質疑這種作法，並激問道：「我認為湖人必須明白自己想幹嘛，下賽季他們要用同樣的一套陣容輔助LeBron和AD嗎？如果LeBron決定離開，到時候你怎麼辦？你要把AD交易掉嗎？」

▲LeBron James下季是否還會留在湖人，成為討論的話題。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James下季是否還會留在湖人，成為討論的話題。（圖／美聯社／達志影像）
勇士季後可能重新招募詹皇　但Green認為湖人仍是前者首選

LeBron James可能會與湖人隊談一份新合約，按照Green的意思他可以做出犧牲，先讓湖人帶回有季後賽經驗的老將，再重簽回歸。但這種情況發生的可能性似乎很小。因為根據ESPN記者Brian Windhorst的說法，James確實打算退出合約，幫助自己獲得不可交易條款，但他可能會和湖人簽下3年總價超過1.61億美元的合約。

今年2月交易截止日前，勇士曾試圖招募詹皇，但當時遭到本人拒絕。有人認為在湖人被淘汰後，雙方的討論可能重新開啟。但Green在節目上卻親自潑了一盆冷水：「我不知道這個結論是否下得太早：我認為如果出現了有趣的事情，他會研考慮一下，但我不太認為他會離開洛杉磯。」

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