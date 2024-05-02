澎湖花火節開跑！一週天氣、降雨機率出爐　氣象署公開最佳觀賞點

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而今晚澎湖馬公風向吹「東北風」，且風力可達3級，建議民眾若想清楚觀賞煙火，應移動位置到煙火施放處的「上風處」。
若再細看澎湖未來一週天氣，明（3）日白天降雨機率30%較高，氣溫變化不大，週末隨著全台水氣減少、東北季風減弱，澎湖地區的氣溫也明顯提升，氣溫普遍落在攝氏24至29度，體感甚至高於攝氏30度，降雨機率都在10％或以下，算是相當適合出遊的天氣，不過由於濕度仍偏高，早晚低溫加成下仍有涼意。
🟡澎湖天氣
📍5月2日（周四）
白天：陰時多雲、攝氏23至27度
晚上：陰時多雲、攝氏23至25度
📍5月3日（周五）
白天：多雲時陰短暫陣雨、攝氏23至27度
晚上：多雲、攝氏23至25度
📍5月4日（周六）
白天：多雲、攝氏24至28度
晚上：多雲時晴、攝氏24至25度
📍5月5日（周日）
白天：多雲短暫陣雨、攝氏24至29度
晚上：晴時多雲、攝氏25至26度
📍5月6日（周一）
白天：晴時多雲、攝氏25至29度
晚上：晴時多雲、攝氏24至26度
📍5月7日（周二）
白天：晴時多雲、攝氏25至29度
晚上：多雲時晴、攝氏24至26度
📍5月8日（周三）
白天：多雲、攝氏24至29度
晚上 ：晴時多雲、24至26度