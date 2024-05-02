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澎湖花火節開跑！一週天氣、降雨機率出爐　氣象署公開最佳觀賞點

▲2024「澎湖國際海上花火節 x 航海王25周年」今（2）日正式開幕，花火節第一週，澎湖天氣其實都相當不錯，降雨機率偏低，但早晚氣溫較低。（圖／易飛網提供）
▲2024「澎湖國際海上花火節 x 航海王25周年」今（2）日正式開幕，花火節第一週，澎湖天氣其實都相當不錯，降雨機率偏低，但早晚氣溫較低。（圖／易飛網提供）

記者張志浩／綜合報導

2024澎湖花火節今（2）日正式登場，如往常一樣，本次花火節主要仍在「馬公市觀音亭休閒園區」舉辦，且與《航海王ONE PIECE》動畫25週年合作，將在每週一、週四晚上進行10分鐘的煙火秀，總計28場煙火，而據中央氣象署預報，花火節第一週，澎湖天氣其實都相當不錯，降雨機率偏低，但早晚氣溫較低、濕度較高，建議民眾仍要記得攜帶保暖衣物。

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澎湖花火節今天開幕，氣象署指出，澎湖今天天氣以多雲為主，氣溫落在攝氏23至27度，入夜體感溫度為攝氏24至25度，午後的降雨機率落在20％，對煙火施放的影響較小，若各場次時間、地點因天氣因素有所變動，將於活動官網進行公告。

而今晚澎湖馬公風向吹「東北風」，且風力可達3級，建議民眾若想清楚觀賞煙火，應移動位置到煙火施放處的「上風處」。

▲澎湖地區未來一週氣溫變化不大，週末隨著全台水氣減少、東北季風減弱，氣溫也明顯提升。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲澎湖地區未來一週氣溫變化不大，週末隨著全台水氣減少、東北季風減弱，氣溫也明顯提升。（圖／翻攝中央氣象署官網）
若再細看澎湖未來一週天氣，明（3）日白天降雨機率30%較高，氣溫變化不大，週末隨著全台水氣減少、東北季風減弱，澎湖地區的氣溫也明顯提升，氣溫普遍落在攝氏24至29度，體感甚至高於攝氏30度，降雨機率都在10％或以下，算是相當適合出遊的天氣，不過由於濕度仍偏高，早晚低溫加成下仍有涼意。

🟡澎湖天氣

📍5月2日（周四）
白天：陰時多雲、攝氏23至27度
晚上：陰時多雲、攝氏23至25度
　　
📍5月3日（周五）
白天：多雲時陰短暫陣雨、攝氏23至27度
晚上：多雲、攝氏23至25度
　　　
📍5月4日（周六）
白天：多雲、攝氏24至28度
晚上：多雲時晴、攝氏24至25度

📍5月5日（周日）
白天：多雲短暫陣雨、攝氏24至29度
晚上：晴時多雲、攝氏25至26度

📍5月6日（周一）
白天：晴時多雲、攝氏25至29度
晚上：晴時多雲、攝氏24至26度
　
📍5月7日（周二）
白天：晴時多雲、攝氏25至29度 　　　　　　　　
晚上：多雲時晴、攝氏24至26度
　　
📍5月8日（周三）
白天：多雲、攝氏24至29度 　　　
晚上 ：晴時多雲、24至26度

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