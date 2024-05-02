啦啦隊新妹是藍波女兒！潔潔被封「小林采緹」還會國標舞 IG曝光
21歲啦啦隊新秀潔潔（藍羽潔）擁有勾魂媚眼、挺鼻和小酒窩，神似「蛇姬」林采緹、Apple（黃暐婷），目前為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」練習生，父親是天王、天后御用舞蹈老師藍波（藍博豪），近來藍波常在粉專分享愛女於場邊應援的倩影，被不少男網友封為「全民岳父」，而潔潔承襲父親「舞棍」細胞，還是一名國標舞者，擅長拉丁舞，過去上節目表演，唯美身段讓余祥銓看到出神。
記者楊穎軒／綜合報導
潔潔是藍波老師的大女兒，從小在舞者爸媽指導下學舞，繼承雙親的舞蹈DNA，曾經征戰大小國標舞比賽，今年3月正式以Fubon Angels練習生身分和媒體見面，亮眼外型立刻引起球迷關注。潔潔3年多前受邀上節目《小明星大跟班》秀舞技，穿鵝黃色流蘇舞衣，大跳拉丁舞，筆直又纖細的美腿、柳腰奪目，力與美兼具的表演博得滿堂彩，不僅來賓余祥銓頻頻比讚，主持人吳姍儒也直呼：「好好看！好有魅力！好辣！」
此外，有鄉民把潔潔跳舞截圖、IG私照上傳PTT，發文盛讚：「無聊轉到小明星大跟班，看到藍波老師的女兒在跳國標，遺傳到爸爸的跳舞基因，跳超好的！是一個很有個人魅力的女生，長得很像混血兒，感覺會紅！」許多人附和：「我覺得她滿漂亮的」、「動態美的那種」、「換旁分很正」、「感覺滿討喜的，恭喜藍波老師有女初長成」、「長的像維吾爾混血」、「有沒有IG啊」、「這個腰我可以！」
潔潔不只舞跳得好，學業也沒有偏廢，在校成績相當優異，國小、國中都拿市長獎畢業，課業和興趣兼顧得宜，事實上，潔潔從小做事自動自發，嚴以律己，不管唸書還是學舞都按照計劃進行，從來不讓父母操心，藍波老師也順著女兒的天賦讓孩子發展。
潔潔小檔案
本名：藍羽潔
綽號：潔潔、藍藍
生日：2003年12月29日
年紀：21歲
興趣：舞蹈（國標拉丁舞）
現職：富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」練習生
家世：父親「舞蹈教父」藍博豪（藍波老師）
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