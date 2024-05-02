NBA季後賽／Luka Doncic砍35分！獨行俠123：93宰快艇系列賽聽牌

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本場比賽上半場，2隊在三分外線表現都不盡理想，快艇團隊15投僅3中，命中率僅20%；獨行俠團隊則是21投5中，命中率23.8%稍優，其中有4記三分都是由板凳上場的Maxi Kleber所投進，獨行俠就在Kleber的好表現，與一哥Luka Doncic半場攻下15分的帶領之下，半場打完以56:46取得雙位數領先。
雙方易籃再戰後，第三節開賽快艇全隊失去準心，團隊屢屢嘗試外線卻總是未能把握，也讓獨行俠藉此機會，打出一波17:4的攻勢，Luka Doncic也在第三節單節攻下14分，三節打完獨行俠以89:69領先。決勝節獨行俠開賽又打出一波10:3的攻勢，將分差拉開至25分，後續快艇反撲無力，雙方也早早就換上替補球員應戰，終場快艇就以30分之差敗下陣來，系列賽陷入不能再輸的絕境。
此役獨行俠一哥Luka Doncic砍下全場最高35分，附帶7籃板10助攻，明星控衛Kyrie Irving則是挹注14分4籃板6助攻，前鋒Derrick Jones Jr.貢獻12分3籃板，替補上陣的Maxi Kleber單場投進5記三分外線，也有15分演出。
快艇方面本場比賽「可愛」Kawhi Leonard因為傷勢關係並未出賽，Paul George全場13投4中，攻下15分11籃板4助攻，中鋒Ivica Zubac貢獻15分6籃板，James Harden此戰則是熄火，僅得7分4籃板7助攻，Terance Mann挹注11分7籃板。
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