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NBA季後賽／Luka Doncic砍35分！獨行俠123：93宰快艇系列賽聽牌

▲獨行俠一哥Luka Doncic本場系列賽G5砍下全場最高35分，附帶7籃板10助攻，幫助球隊成功在客場搶下聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠一哥Luka Doncic本場系列賽G5砍下全場最高35分，附帶7籃板10助攻，幫助球隊成功在客場搶下聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽G5，洛杉磯快艇回到主場迎戰達拉斯獨行俠，賽前系列賽雙方戰成2:2平手，本場G5對於雙方而言可謂是「天王山之戰」，誰能收下本場比賽勝利，就能夠率先取得聽牌優勢。而獨行俠本場比賽賽前，儘管傳出一哥Luka Doncic生病未癒消息，但Doncic仍砍下全場最高35分，終場率領獨行俠以123:93擊沉快艇，系列賽率先取得3:2的聽牌優勢。

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本場比賽上半場，2隊在三分外線表現都不盡理想，快艇團隊15投僅3中，命中率僅20%；獨行俠團隊則是21投5中，命中率23.8%稍優，其中有4記三分都是由板凳上場的Maxi Kleber所投進，獨行俠就在Kleber的好表現，與一哥Luka Doncic半場攻下15分的帶領之下，半場打完以56:46取得雙位數領先。


雙方易籃再戰後，第三節開賽快艇全隊失去準心，團隊屢屢嘗試外線卻總是未能把握，也讓獨行俠藉此機會，打出一波17:4的攻勢，Luka Doncic也在第三節單節攻下14分，三節打完獨行俠以89:69領先。決勝節獨行俠開賽又打出一波10:3的攻勢，將分差拉開至25分，後續快艇反撲無力，雙方也早早就換上替補球員應戰，終場快艇就以30分之差敗下陣來，系列賽陷入不能再輸的絕境

此役獨行俠一哥Luka Doncic砍下全場最高35分，附帶7籃板10助攻，明星控衛Kyrie Irving則是挹注14分4籃板6助攻，前鋒Derrick Jones Jr.貢獻12分3籃板，替補上陣的Maxi Kleber單場投進5記三分外線，也有15分演出。

快艇方面本場比賽「可愛」Kawhi Leonard因為傷勢關係並未出賽，Paul George全場13投4中，攻下15分11籃板4助攻，中鋒Ivica Zubac貢獻15分6籃板，James Harden此戰則是熄火，僅得7分4籃板7助攻，Terance Mann挹注11分7籃板。

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