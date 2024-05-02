要徐巧芯主動請辭！黃捷轟：滿口謊言德不配位、詐騙集團打手
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦劉向婕、杜秉澄及劉的友人林于倫因替詐騙集團洗錢遭收押，林于倫妻子昨強調，徐巧芯剪輯過後的音檔就是從她那拿到的。對此，民進黨立委黃捷今（2）日痛斥，徐巧芯就是詐騙集團的輿論打手，她滿口謊言、德不配位，呼籲負起政治責任的方式，就是主動請辭下台。
記者陳佩君／台北報導
黃捷透過社群媒體表示，林于倫的太太親上火線，受訪證明三件事，第一，徐巧芯說謊，那段剪接過的錄音檔根本從林太太拿到的；第二，徐巧芯婆婆說謊，她替林于倫請律師，要讓林于倫認罪，換取自己女兒無罪；第三，羅律師說謊，他發的聲明並非事實。
黃捷指出，徐巧芯在整起事件最可惡的是，她濫用立委職權，拿著未經本人同意、惡意剪接的檔案，在媒體面前帶風向，隔空串證試圖幫大姑脫罪。
「她就是詐騙集團的輿論打手啊！」黃捷批評，徐巧芯嘴巴說一套、做的卻是另一套，一邊說對洗錢案不知情、對詐騙勿枉勿縱；一邊又包庇犯罪份子、不斷幫家人開脫，非常虛偽。
黃捷直呼，徐巧芯的誠信已徹底破產，但對自己的標準更是沒有下限，連「涉入就辭職」都可以改口「判刑就辭職」，政治承諾如此廉價。她批評，徐巧芯滿口謊言、德不配位，「若她真的不想成為自己討厭的人，負起政治責任的方式，就是主動請辭下台」。