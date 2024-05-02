日本最強投非山本由伸、大谷翔平 狂！今永昇太居MLB投手雙冠王
美國職棒芝加哥小熊隊今（2）日出戰紐約大都會隊，小熊隊靠著先發投手日籍選手今永昇太投七局無失分，最後以1:0拿下勝利。在此役中，今永昇太飆出7次三振，僅被敲出3支安打，拿下本賽季第五場勝投，並列聯盟勝投王。此外，賽後ERA來到0.78，暫居聯盟防禦率王，續寫日籍投手在大聯盟紀錄。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
今永昇太首局即讓對手三上三下，在二局下遇到本場唯一一次亂流，面對對手四棒重砲「北極熊」Pete Alonso，投出精采三振，不過面對強打J.D. Martinez卻投出保送，接著又被Jeff McNeil敲出安打，關鍵時刻穩住陣腳，靠著一顆指叉球讓Harrison Bader擊出滾地球，用雙殺化解失分危機。
主投七局共用87球，投球內容、結果都很好，投出7次三振、1次保送，被敲出3支安打，收下本季第五勝，延續個人連勝紀錄。今永昇太暨2002年道奇隊石井一久、2014年洋基隊田中將大後，成為第三位拿下五連勝壯舉的日籍投手，而日籍投手最高連勝紀錄是六連勝。
賽後今永昇太接受訪問時提到，這場比賽中自己的速球表現沒有很好，不過和捕手有效溝通過後，盡量避免把弱點暴露給對手。
當被問到在紐約投球初體驗的心情時，今永笑著說：「我在電影《蜘蛛人》中看到的景象，和在飯店外面看到的一樣。」
山本由伸、前田健太還有今永昇太都同日勝投，但今永昇太絕對是本季日本最強的投手，也讓小熊球迷直言，「真的是挖到寶了!」
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