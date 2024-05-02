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路跑／長榮馬拉松報名啟動！抽不限航點機票　長跑好手周庭印領跑

▲長榮馬拉松報名今（2）日下午啟動！參賽將可抽20張不限航點機票，由長跑好手周庭印領跑。（圖／記者林之越攝）
▲長榮馬拉松報名今（2）日下午啟動！參賽將可抽20張不限航點機票，由長跑好手周庭印領跑。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/台北報導

「長榮航空城市觀光馬拉松」從今（2）日起正式開放報名，並將於10月27日在總統府前盛大開跑，長榮航空也特別舉辦開跑記者會。本次長榮馬拉松組別包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共 24,000個名額。今年賽事獎勵再加碼，除了調高全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金、加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，而長跑好手周庭印屆時也將一同參賽報名及抽獎的資訊詳見長榮航空馬拉松官網

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多項跑者專屬好禮大方送邀請跑者一同跑向世界

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空調升全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金，加贈台灣馬拉松選手全程馬拉松組男、女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，還送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋

更重要是的是，長榮航空準備了歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的五萬元抵用券1名，讓參賽者抽獎，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂購專館8折等超多優惠。

▲報名參加長榮馬拉松，將有機會抽中美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的五萬元抵用券1名。（圖／記者林之越攝）
▲報名參加長榮馬拉松，將有機會抽中美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的五萬元抵用券1名。（圖／記者林之越攝）
幼苗計畫持續擴大 校園深耕巡迴前進澎湖、南投和花蓮

此外，今年長榮航空馬拉松「幼苗計畫」邁入第三年。10公里組內再額外增加個人及團體組的獎項，只要是2008年9月1日至2011年8月31日之間出生的青少年跑者，除提供男、女個人組前五名的優勝獎金外，為號召全台校園田徑好手組團參賽挑戰，湊滿5人組隊並登記團體組別，優勝隊伍除可獲得 NIKE 跑鞋每人一雙，更可參加「印帝」周庭印的一週專屬特訓班

長榮航空城市觀光馬拉松以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，去年校園深耕巡過走訪 基隆、台東、金門、雲林和屏東五個縣市，除邀請專業跑步團隊 NRC （Nike Run Club）量身訂製訓練課程，更找來知名運動員與孩子們分享心路歷程，鼓勵青少年勇敢逐夢。

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