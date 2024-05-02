路跑／長榮馬拉松報名啟動！抽不限航點機票　長跑好手周庭印領跑

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為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空調升全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金，加贈台灣馬拉松選手全程馬拉松組男、女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，還送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。
更重要是的是，長榮航空準備了歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的五萬元抵用券1名，讓參賽者抽獎，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂購專館8折等超多優惠。
幼苗計畫持續擴大 校園深耕巡迴前進澎湖、南投和花蓮
此外，今年長榮航空馬拉松「幼苗計畫」邁入第三年。10公里組內再額外增加個人及團體組的獎項，只要是2008年9月1日至2011年8月31日之間出生的青少年跑者，除提供男、女個人組前五名的優勝獎金外，為號召全台校園田徑好手組團參賽挑戰，湊滿5人組隊並登記團體組別，優勝隊伍除可獲得 NIKE 跑鞋每人一雙，更可參加「印帝」周庭印的一週專屬特訓班。
長榮航空城市觀光馬拉松以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，去年校園深耕巡過走訪 基隆、台東、金門、雲林和屏東五個縣市，除邀請專業跑步團隊 NRC （Nike Run Club）量身訂製訓練課程，更找來知名運動員與孩子們分享心路歷程，鼓勵青少年勇敢逐夢。
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