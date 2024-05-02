停車習慣「直接打P檔」做錯了！行家揭最佳順序：省下10萬修車費

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自排車的P檔（Parking）為停車檔，長時間停車使用，利用機械裝置鎖緊汽車的轉動，通過變速器內部的停車制動裝置輸出軸鎖住，防止車輪移動；N檔（Neutral）空檔，為啟動、暫時停車時使用；D（Drive）為前進檔，用於一般道路行駛；R檔（Reverse）則是倒車檔，倒車的時候用的，幾乎所有車型都會對此檔位設下保護措施，需踩下煞車或按特定按鈕才能進入此檔。
在路上行駛要路邊停車時，車子的檔位都會在D檔，許多駕駛停好車後，都會直接從D檔打入P檔，在平整的路面可能問題不明顯，但若是在稍有斜度的路面上，這樣做就有可能讓變速箱出現耗損。
中古車經銷商「綸爸」日前在IG上提醒「90%的人都錯了」，影片中提到「斜坡路面停車時，如果直接從D檔打進P檔，然後再拉起手煞車，最後才熄火，但這樣的打檔順序，下次發動車輛打入D檔時，變速箱就會有『蹦』的聲響，長時間這樣，變速箱絕對提前下課。」
對此，綸爸也實際演示了斜坡停車時的最佳打檔順序，「從D檔打入N檔，然後先拉起手煞車，確定車子不再滑動後，再將排檔桿打入P檔，最後熄火。」
教學影片曝光後，短短幾天內就累積超過290萬人次觀看，不少車主驚呼「以前順序都錯了！」更有在翻修中心任職過的師傅，於留言處補充原理「變速箱裡面有駐車勾，在斜坡上時，整車的力量都在駐車勾上，當打入D檔時產生的異音就是金屬撞擊產生的，幾次而已沒什麼，長期如此不良習慣就會產生金屬疲勞及鐵屑」，他也補充，自己維修經驗中，雖然沒遇過因為這樣而駐車勾斷裂的，但很常有因為檔位操作惡劣，產生變速箱油變質，影響到摩擦片，最後變速箱打滑的案例，「變速箱修理國產車一顆5至8萬、進口車10萬起跳，會說沒差的人，也許只是因為沒遇過狀況」。