特企／肌少症年輕化！減脂菜單曝光　專家：運動搭配「這一物」

孕產規劃師王思涵表示，很多女性朋友不當節食或產後過度瘦身，導致優質蛋白質攝取不足，而營養攝取不足，就是造成肌少症年輕化的重要因素之一，因為當優質蛋白質攝取不足，會分解骨骼肌的蛋白質，轉化成提供身體運作所需的能量，造成肌肉流失。這時候如果加上久坐、沒有運動習慣、沒曬太陽，身體缺乏維生素D時，就容易影響鈣質吸收率降低，造成骨質流失的速度增加。
王思涵強調，要遠離肌少症，關鍵在於攝取營養的優質蛋白以及規律運動，也是增肌減脂的兩大關鍵，其中像是頤珍宮膳的白羽烏骨滴雞精，就是補充優質蛋白質的最佳來源之一，在製作過程中用高溫高壓且蒸氣不回流的滴製方式，將粗蛋白分解為小分子胺基酸，與人體無法自行合成的支鏈胺基酸（BCAA），而這有助於維持肌肉生長。
頤珍宮膳白羽烏骨滴雞精採用純種白羽烏骨雞，本草綱目記載烏骨雞可以溫中補腎，益氣養血，清虛熱四季皆宜。土雞也比一般肉雞的脂肪更低、優質蛋白質更高，且含有豐富的膠原蛋白，是減緩肌肉流失的重要營養來源。另外，添加黃金蟲草的白羽烏骨雞滴雞精，可以保持能量與元氣，女性朋友也能在生理期結束後飲用，來補充所流失的養份。
孕婦在懷孕初期容易受到荷爾蒙分泌變化而改變食慾、體力下滑。建議在懷孕期間，持續攝取頤珍宮膳白羽烏骨滴雞精，可以幫助孕婦維持好體力、輕鬆補充營養，提高初乳的乳鐵蛋白含量，提早為胎兒的健康打好底子。
王思涵也建議優質蛋白質食物最好平均分配在三餐攝取，盡量別集中在一餐以免增加腎臟的負擔，建議早餐可空腹喝一包滴雞精，或是吃顆水煮蛋，搭配牛奶或豆漿，中餐吃魚肉或豬肉並且適時搭配一包滴雞精，晚餐則是可以喝一碗豆腐湯，搭配蛋白質蔬菜，如花椰菜、馬鈴薯、菠菜、玉米，或是糙米、燕麥等全榖及堅果類，都含有豐富的蛋白質。
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