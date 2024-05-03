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全台第1季建照6年最低！使照卻大爆量　專家揭房市火熱背後真相

▲今年第一季全台住宅建照核發2.4萬戶，為6年來最低，但使照卻較去年同期大增1.4倍，專家揭房市火熱背後真相。（圖／記者徐銘穗攝）
▲今年第一季全台住宅建照核發2.4萬戶，為6年來最低，但使照卻較去年同期大增1.4倍，專家揭房市火熱背後真相。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房市一片火熱，不過住商機構彙整內政部最新資料，全台2024年第一季住宅類建築執照（建照）核發數量達2萬4338戶，為2018年以來最低，但使用執照（使照）核發量卻大爆發。房市真的樂觀嗎？專家揭真相。

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2024 Q1全國住宅建照逾2.4萬戶　創2018年以來最低

根據內政部統計，全國今年第一季住宅類建照核發數量達2萬4338戶，為2018年以來最低的數量。其中，減幅最大為新北市，新北第一季住宅類建照數約3125戶，與去年同期大減6成；反觀台北市，住宅類核發建照數達3110戶，已與新北市相差無幾，且與去年同期相比，大增39%。

▲近年全國暨六都第一季住宅類建照量。（圖／住商機構提供）
▲近年全國暨六都第一季住宅類建照量。（圖／住商機構提供）
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，今年第一季建照核發數量大減，主因為年初房市詭譎多變，雖前有「新青安」加熱低總價案場買氣，不過3月央行突喊升息，加上土建融限縮的「金箍咒」仍在，且建商在近年多頭時的推案剩餘餘屋仍有待去化，種種原因之下，沖淡開發商繼續興建的意願。

另外，台北市建照數量正成長，她補充，北市過去受限素地稀缺，新案稀少，但近年來都更、危老議題火熱，加上地方與中央政府無不積極鼓勵改建，北市正式進入「大都更時代」，各類改建案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。

2024 Q1全國使照逾3.1萬戶　創歷年同期最高紀錄

使照方面，據內政部資料，全台住宅類使照核發宅數達3萬1320戶，為歷年同期最高。其中，新北市表現則最為突出，第一季住宅類使照核發量達4090戶，與去年同期相比大增1.4倍。

▲近年全國暨六都第一季住宅類使用執照量。（圖／住商機構提供）
▲近年全國暨六都第一季住宅類使照量。（圖／住商機構提供）
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，使照數量大增，以工期約3年來看，恰巧為疫情時台商回流所創造的房市大多頭時期，符合房市景氣循環發展。其中，使照量以新北市增幅最驚人，主要為新北例如淡水、三重等地，自疫情以來都是建商推案熱區，近期完工交屋後，才讓區域使照數量大幅增加。

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