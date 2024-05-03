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新北房市爆黑馬！這區房價5年狂漲64%奪冠　五股第三、板橋輸慘了

▲好時價觀察新北市5年房價，泰山區房價漲幅高達64%最高。圖為泰山區大窠坑溪。（圖 ／新北市政府水利局提供）
▲好時價觀察新北市5年房價，泰山區房價漲幅高達64%最高。圖為泰山區大窠坑溪。（圖 ／新北市政府水利局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新北市近兩個月建物買賣移轉棟數超過5600棟，堪稱全台灣房市最熱縣市。新北哪區房價最有潛力呢？根據「好時價」發布最新房市觀察指出，在三環六線及桃園機場捷運的加持下，新北房市黑馬是泰山區，房價5年狂漲64%奪冠軍，其次為鶯歌區54%，而五股區以52%漲幅排第三，板橋房價5年漲幅30%輸慘了。

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全國房價指數仍上漲　台中、桃園漲幅破10%

根據清華安富指數最新一期2024年2月房價指數顯示，全國房價指數穩定向上，全國房價指數為194.12，較去年同月上漲8.7%，漲勢維持一定力道。進一步比較六都房價表現，台中市、桃園市年漲幅都超過10%，新北市、高雄市、台北市則都高於5%以上，台南市的年漲幅相對較小。

軌道帶動房價！新北蛋白區房價起飛

好時價表示，各地方政府近年來持續推動大眾運輸軌道建設，希望藉由軌道路網串聯，擴大都會區通勤生活圈，帶動各地基礎建設的發展，也推升蛋白區房價走揚。

以新北市來說，在三環六線及桃園機場捷運的加持下，北市各行政區房價指數年漲幅前四名，分別為林口區8.9%、五股區7.9%、泰山區7.1%、鶯歌區6.3%，皆為新北蛋白區，精華地段的板橋區、永和區、中和區，年漲幅則低於5％。

▲新北市5年房價，泰山區房價漲幅高達64%最高。（圖／翻攝好時價網站）
▲新北市5年房價，泰山區房價漲幅高達64%最高。（圖／翻攝好時價網站）
泰山區房價近5年從3字頭漲到5字頭　漲幅64%最嚇人

進一步分析2019至2023年區間，好時價指出，上述區域5年內新成屋平均單價，泰山區由每坪30.8萬元上漲至50.5萬元，漲幅高達64%，爆黑馬位居全新北市第一。鶯歌區、五股區基期相對較低，漲幅亦超過5成以上。

至於2019年新成屋平均單價最高之永和區，房價五年漲幅僅12%，板橋區與中和區漲幅為2~3成，新北市蛋白區房價漲幅遠超過蛋黃區，後續房市值得持續關注。

好時價分析，交通建設增進聯外便利性，使雙北工作生活圈不斷擴大，蛋白區內的新興重劃區，建物品質、居住環境不亞於中心都會區，再加上蛋白區房價基期相對較低，因而更吸引首購族置產，成為購屋新選擇，打破過往一定要買在蛋黃區的觀念，也因此房價上漲幅度超越蛋黃區。

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