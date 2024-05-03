李亦伸專欄／Darvin Ham可能被開除！誰該為湖人打不贏金塊負責？

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前NBA球員現任球評Chandler Parsons：湖人對金塊打成這樣，也只能打出這種水平，教練當然有責任，但湖人是「老詹」LeBron James的球隊，他是湖人教練、總管、老闆，該承擔最大責任的就是老詹。
勇士前鋒Draymond Green：真正懂球的人不會責怪Darvin Ham，他做了他該做的事，而且湖人今年陣容沒有提升，Ham不斷調整陣容、給球員空間、充分跟球員溝通，凝聚團隊戰力，去年把湖人帶到西決，連續兩年通過附加賽考驗。
金塊教練Miachael Malone：Darvin Ham是個好人好教練，他充分做好執教工作，不斷嘗試各種調整，為球隊付出最大努力，他值得執教更長時間和信任。
這些給Darvin Ham的評論各有邏輯和立場，也有很多檯面話或鬼話。
我給Darvin Ham的評分+評價是這樣的。
1、Darvin Ham執教湖人兩年，就是60分。沒有出色表現，他對角色和板凳球員普遍沒有信心，出牌、應變、用人都不及格，但至少給了核心球星發揮空間，並且打進西決、打下季中錦標賽冠軍，勉強交代得過去。
2、像Dravin Ham這種層級和執教能力教練，NBA很多，但這都不是不合格教練和表現，既沒能提升球隊戰績，又沒有挖掘球隊最大潛能，用不好角色球員，整季幾乎就是靠核心3-4名核心主力在支撐、帶隊，教練作用和能力幾無作用。這是典型靠球員贏球，靠球員狀況、天意比輸贏的教練。
3、球員打不好，球員也有責任，但教練給球員定位、角色、信心更重要。今年季後賽對金塊G1，湖人三名主要板凳Gabe Vincent、Spencer Dinwiddie、Jaxon Hayes三人「0出手」，板凳用到全死，教練當然要承擔所有責任。
4、今年對金塊整個系列賽不難發現，Dravin Ham對湖人板凳只敢用Taurean Prince，其他都聊備一格，能不用就不敢用，用了也用不好，那已經不是球員個人能力和表現問題，這是教練能力和視野、戰略問題。
5、戰略重於戰術，戰略包括賽前擬定各種攻防計畫、針對性、犧牲打，一旦場上情勢有變或失控，又該如何馬上修正，針對金塊主要持球點如何包夾、圍堵，如何困住金塊角色球員，這些都是重要戰略細節。
Darvin Ham幾乎用死整條湖人板凳，湖人角色球員系列賽也大多游離在LeBron James+Anthony Davis體系之外，融不進團隊，打不出特色，幫不了球隊，主要還是靠老詹和AD在支撐。典型「沒有作為」教練，俗稱「西瓜」改變不了比賽，挖掘不出球隊最大潛能，團隊戰力受困，湖人戰力只能靠球星狀況支撐。湖人是要爭冠球隊，教練不能也不該平凡。
Darvin Ham太平庸，用不好板凳，應變和決策太慢，除了操死主力，關鍵球贏不下來，更讓角色、板凳球員失去信心和空間，湖人少了團隊戰力、深度，打金塊當然更吃力。Darvin Ham或許合格，但湖人想要爭冠，就得開除教練，換一個真正能挖掘板凳，凝聚最大團隊戰力的合適教練。
目前檯面上兩個熱門人選，快艇教練Tyronn Lue，我根本不懂他是如何出現在媒體討論焦點，Tyronn Lue根本不行，甚至比Darvin Ham更差。另一個是剛退休的J.J. Reddick，他腦袋清楚，思路縝密，但從沒執教過，更沒有助理教練、總管經歷。這兩人跟老詹關係、私交都不錯。
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