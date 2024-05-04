今日社論／從高虹安到柯文哲　民眾黨涉貪陰影揮不去

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當年柯文哲在競選台北市長時，喊要查「五大案」，結果做了8年市長，沒查出什麼東西來，反而是拖延了大巨蛋的工程進度，直到蔣萬安接任市長之後大巨蛋才得以完工啟用。五大案沒結果，反而柯文哲現在陷入台智光、北士科、京華城等三大案爭議，兩相對照之下非常諷刺。
柯文哲從來不正面回答問題，也從不認錯，現在檢調要查弊，他一下說是潑糞，一下又說是圍魏救趙。固然這些案件現正進入司法程序，柯文哲清白與否還有待調查，沒有定論。但，影響最大的，是過去他表面上聲稱鄙視政商關係，檯面下卻和企業財團眉來眼去，人設驟然崩壞，大家發現，其實柯文哲和他所攻擊的藍綠也沒有什麼不一樣。
柯文哲在2024總統大選一役落得老三下場，但其實他對於2028的野心還在，北士科、京華城案的偵辦結果，將對他的政治之路影響很大。若判無罪，他就能更上一層樓，直取大位，但要是遭到判刑，政治生命就結束，屆時整個民眾黨可能就會被咆哮換聲量的黃國昌整碗捧走。
不過，司法審判過程實在曠日費時，一拖好幾年，看看涉及詐領助理費案的高虹安就知道。從2022年11月被林耕仁爆料開始，北檢分案查辦至今，高虹安都已經當了新竹市長1年多，任期都過了快一半，現在還在開庭審理當中，進度緩慢。現在幾個助理都認罪了，高虹安本人還是矢口否認。
高虹安不認罪就是不認罪，柯文哲當然也會如出一轍，等待冗長的司法審查給一個最後答案，以拖待變。但是整個民眾黨沾染了涉貪陰影，這會是討厭藍綠的小草們所期待嗎？
當黨內有人說真話，砲口向內、提出檢討時，卻反而成為箭靶。柯文哲前幕僚吳靜怡主張，高虹安涉貪被起訴時，民眾黨將她停權，柯文哲也應該比照辦理，然而，對此，民眾黨發言人吳怡萱竟然反嗆要開除黨籍，可見民眾黨的標準不一，也容不下一丁點批評柯文哲的聲音。
自從2024總統大選結束之後，柯文哲的聲量就如溜滑梯般直落，現在已經比不上他提拔的黃國昌，柯不僅聲量驟降，還有負面新聞連環爆。柯向來嚴以待人、寬以律己，看到別人犯錯就見獵心喜、酸言酸語，遇到自己的問題就動輒發怒或轉移話題，對諸多政策議題更是沒有核心思想。整個民眾黨跟著他一個人走，未來不知道會被帶領到哪裡去。
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