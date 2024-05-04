湖人炒掉Darvin Ham！新帥可能人選曝光 詹皇的下一步將影響決策
根據ESPN報導，洛杉磯湖人已解雇主帥Darvin Ham，湖人下賽季的總教練會是誰？受到外界矚目。目前洛杉磯快艇總教練Tyronn Lue和前NBA球員JJ Redick被傳出是可能的兩名人選，他們皆和「詹皇」LeBron James關係要好，因此James季後動向應該也會影響湖人對於總教練選擇的決策。
記者黃建霖/綜合報導
此前根據《The Athletic》記者Jovan Buha的消息，湖人計劃在本周開除Darvin Ham，然後將開始尋找新任總教練，目前他也已經聽到一些可能人選的名字。
湖人新任總教練的潛在候選人，大多和LeBron James有些關係，包括曾和其在克里夫蘭騎士隊奪冠的現任快艇主帥Tyronn Lue，以及正和James一同主持節目《Mind the Game》的JJ Redick。另外就是2021年率領密爾瓦基公鹿登頂的Mike Budenholzer以及前籃網教練Kenny Atkinson。
Lue過去在騎士和快艇的執教皆獲得肯定，他和詹皇之間的關係也很好，不過Lue和快艇還有合約在身，直到2025-26賽季後才會恢復自由身，而且球隊有意和他續約。
而Redick方面，他過去沒有執教經驗，曾在ESPN擔任球評，其籃球方面的專業深受好評，根據此前報導，他也已經前往夏洛特黃蜂應徵新主帥職務，有意在下賽季開始挑戰在NBA執教。
湖人這個賽季結束後，LeBron James今夏將有一個球員選擇權，他很可能會跳出合約成為自由球員，選項除了續留湖人之外，金州勇士、費城76人等隊似乎都有可能嘗試追求他。
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