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NBA快評／Mitchell空砍50分比肩Jordan　同樣的劇情為何又上演

▲克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell總計36投22中，得到了50分4籃板4助攻，投籃命中率為61%。第四節他13投7中，獨得18分。可惜騎士在G6最終輸球。（圖／取自克里夫蘭騎士X）
▲克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell總計36投22中，得到了50分4籃板4助攻，投籃命中率為61%。第四節他13投7中，獨得18分。可惜騎士在G6最終輸球。（圖／取自克里夫蘭騎士X）

記者黃建霖/綜合報導

Donovan Mitchell一個人的武林！在克里夫蘭騎士以96：103不敵奧蘭多魔術的首輪季後賽G6，Mitchell全場轟下50分，但無法率隊取勝，球隊必須要回到主場打「搶七」。今晚他雖然得高分，但球隊其他人狀態全無，末節失守，讓他遺憾空砍，比肩Michael Jordan。

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整場比賽，Donovan Mitchell總計36投22中，得到了50分4籃板4助攻，投籃命中率為61%。第四節他13投7中，獨得18分，而騎士其他人則6中0，一分未得。

多次季後賽空砍50分　Donovan Mitchell比肩Michael Jordan

今晚落敗後，Donovan Mitchell成為了NBA史上第2位多次在季後賽拿到單場超過50分，最終卻都輸球的球員，上一位創下此紀錄的人，正是偉大的「飛人」Michael Jordan。

Mitchell前一次在季後賽砍50分但輸球，不少人應該都有印象，2020年他還是猶他爵士的一員與丹佛金塊在首輪遭遇，他在首戰33投19中，狂砍57分，但最終爵士以125：135落敗。那一場比賽金塊6人得分上雙，Nikola Jokic和Jamal Murray合砍65分。

末節從一次中距離跳投開始，Mitchell開始了自己一人的得分表演，魔術隊後場沒有合適的防守者來看管他，他輕鬆靠著擋拆擊敗Cole Anthony和Jalen Suggs，幾乎就要將系列賽的門給關上。

但魔術韌性十足，靠著拚搶進攻籃板，最終扭轉戰局，Mitchell雙拳難敵四手，比賽末段對手知道都是他投，也派出多名防守者去限制他，騎士其他人手感冰涼，根本沒有進入比賽感覺，甚至主控D. Garland還發生非壓迫情況下8秒沒過半場的失誤，最終將到手的勝利給讓出。

Donovan Mitchell得分表演炫目　但出手選擇實則不盡理想

不過要將輸球原因全歸因於隊友也不公平，Mitchell和Garland兩人今晚出手了53次，騎士全隊總共才出手了86次，在這樣的情況下，要角色球員能進入進攻狀態，也有些強人所難。騎士隊此役只有15次助攻，三分球28投7中，低迷的進攻表現反應在最終的得分上。

其實去年和紐約尼克進行首輪對決時，就有人以Jalen Brunson作為比較的對象，認為Mitchell對於場上形勢的判斷並不夠好，常常會投出高難度的球，雖然他有能力打進，但整場都這樣打，卻容易降低效率，對球隊造成傷害。

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