NBA快評／Mitchell空砍50分比肩Jordan　同樣的劇情為何又上演

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多次季後賽空砍50分 Donovan Mitchell比肩Michael Jordan
今晚落敗後，Donovan Mitchell成為了NBA史上第2位多次在季後賽拿到單場超過50分，最終卻都輸球的球員，上一位創下此紀錄的人，正是偉大的「飛人」Michael Jordan。
Mitchell前一次在季後賽砍50分但輸球，不少人應該都有印象，2020年他還是猶他爵士的一員與丹佛金塊在首輪遭遇，他在首戰33投19中，狂砍57分，但最終爵士以125：135落敗。那一場比賽金塊6人得分上雙，Nikola Jokic和Jamal Murray合砍65分。
末節從一次中距離跳投開始，Mitchell開始了自己一人的得分表演，魔術隊後場沒有合適的防守者來看管他，他輕鬆靠著擋拆擊敗Cole Anthony和Jalen Suggs，幾乎就要將系列賽的門給關上。
但魔術韌性十足，靠著拚搶進攻籃板，最終扭轉戰局，Mitchell雙拳難敵四手，比賽末段對手知道都是他投，也派出多名防守者去限制他，騎士其他人手感冰涼，根本沒有進入比賽感覺，甚至主控D. Garland還發生非壓迫情況下8秒沒過半場的失誤，最終將到手的勝利給讓出。
Donovan Mitchell得分表演炫目 但出手選擇實則不盡理想
不過要將輸球原因全歸因於隊友也不公平，Mitchell和Garland兩人今晚出手了53次，騎士全隊總共才出手了86次，在這樣的情況下，要角色球員能進入進攻狀態，也有些強人所難。騎士隊此役只有15次助攻，三分球28投7中，低迷的進攻表現反應在最終的得分上。
其實去年和紐約尼克進行首輪對決時，就有人以Jalen Brunson作為比較的對象，認為Mitchell對於場上形勢的判斷並不夠好，常常會投出高難度的球，雖然他有能力打進，但整場都這樣打，卻容易降低效率，對球隊造成傷害。
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