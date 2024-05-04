道奇大嫂團合照超正又辣！大谷翔平嬌妻田中真美子被讚：氣質出眾
洛杉磯道奇隊昨（3）日舉行慈善晚會，並舉行演唱會，日籍球星大谷翔平與愛妻田中真美子也一起出席，兩人盛裝打扮，大谷翔平受邀跟田中上台，大谷還主動牽起她的手，貼心扶她下舞台，讓不少球迷讚嘆：「兩人是天造地設的一對」，此外，道奇隊大嫂團的「氣勢」驚人，每位女友或是老婆都很正又辣，吸引球迷目光。大谷愛妻田中真美子一襲黑色套裝，也被球迷稱讚：「氣質出眾。」
記者吳政紘/綜合報導
大谷夫婦昨天出席慈善晚會，大嫂團今天更新活動照片，田中真美子高人一等的身高，配上一襲黑色長洋裝氣質優雅，日本球迷也留言真美子吸引關注，日本媒體也形容：「在大嫂團中，真美子有著不輸給任何人的存在感」。
道奇大嫂團？
道奇隊擁有強大團隊凝聚力，道奇隊的妻子、大嫂，都有IG帳號，並且在今年創立「道奇大嫂團」（ladodgerwives）IG，不但公開分享這些「女星」的動態，球迷也可以分享、追星，知道棒球員另一半的生活。
道奇隊專屬攝影師Jon SooHoo也分享並且追蹤「大嫂團」的照片，因為大多數照片出自他手，但大嫂團顯然十分厲害，每位另一半不是「學霸」，就是超級女星，連大谷翔平老婆田中真美子都是前日本女籃成員。
洛杉磯道奇隊昨日舉辦慈善晚會，Chris Taylor的老婆Mary Keller最出眾，她身穿水藍色套裝，外型跟氣質十分高雅。Chris Taylor的老婆Mary Keller是夏威夷出身美女，日本媒體《日刊體育》還稱她為「出身夏威夷的超美人」。她顏值高、出身高、還有學歷高，可說是「三高」美女。
Bobby Miller的女友Natalie Loureda是武術專家，還是古巴、美國混血美女，她常上傳自己格鬥的影片，身材姣好，知名度也很高。
道奇隊MVP三人組大谷翔平、Mookie Betts、 Freddie Freeman三人老婆都是超級美女，Chelsea還是超級女星，田中真美子受到注目，Brianna Hammonds則是跟Mookie Betts愛情長跑將近15年以上，三人都有各自的愛情故事。
Mookie Betts在中學時第一次與Brianna Hammonds相遇，不久之後他們就開始約會。兩人於 2018 年迎來了他們的第一個孩子——女兒 Kynlee Ivory Betts，並於 2021 年結婚。
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