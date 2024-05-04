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2024旅遊補助加碼！花東「爽領1000元」　申請條件、上路時間一覽

▲為振興花蓮觀光，交通部宣布旅遊補貼計畫，針對自由行將祭出入住花蓮週一至週四入住，每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元。預計6月上路。（圖／Klook提供）
▲為振興花蓮觀光，交通部宣布旅遊補貼計畫，針對自由行將祭出入住花蓮週一至週四入住，每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元。預計6月上路。（圖／Klook提供）

記者葉盛耀/綜合報導

0403強震重創花蓮，為振興花蓮觀光，交通部日前宣布旅遊補貼計畫，針對自由行將祭出入住花蓮週一至週四入住，每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元。預計6月就會上路，確切時間仍未公布，將為期3個月，等於暑假期間也都將有補貼。本篇整理針對自由行與團體旅遊，各別的申請條件、金額一次看

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行政院副院長鄭文燦昨（3）日表示，0403地震在花蓮受創嚴重，旅遊補貼預計6月開始，希望民眾多到花蓮消費。

此次6月有望上路的補貼方案有二：

一、自由行住宿：
將推出花蓮周一至周四入住每房補助新台幣1,000元，周五至周日入住每房則補助500；台東週一至週四入住每房補助1000元，其餘未有補助，暫定預估為期3個月。

▲花東旅遊補貼中，若為自由行將祭出入住花蓮週一至週四入住，每房補助新台幣1000元。（圖／取自福容大飯店花蓮店臉書）
▲花東旅遊補貼中，若為自由行者入住花蓮旅宿，週一至週四入住每房補助新台幣1000元。（圖／取自福容大飯店花蓮店臉書）
二、團體旅遊補助：
旅行業辦理至少2天1夜的旅遊團，只要每團20人以上，入住在花蓮境內，最高補助2萬元；入住台東境內，最高補助1.5萬元，以旅行社計，每家旅行社最多可申請5團，但最多只能涵蓋一天假日，其餘都必須是上班日。

另外，整合台鐵包裝國內外旅客適用的Taiwan PASS台鐵通用版，也推出2人同行1人免費優惠；61日起，台灣好行花東路線免費搭乘，台灣觀巴花東地區2折優惠。

此外，為鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，交通部指出，補助境外至花蓮包機費用，搭載50名外籍旅客可請領獎助，並依不同市場提供獎助額度，以帶動花東地區旅遊觀光產業發展。

受強震影響 花蓮兩飯店暫停營業中

花蓮強震之後，花蓮當地飯店皆受影響，像是晶華國際酒店集團旗下太魯閣晶英酒店，已決議暫定停業至6月底。雲朗觀光集團旗下翰品酒店花蓮，也於檢視地震受損情形後，為顧及旅客及員工安全，已經宣布停業並著手改建。

為求自救，也有飯店也搶先於即日起推出優惠住房，像是理想大地就推出2~4人同行，入住西班牙主題房型住宿乙晚只要7996元（平日原價1萬2300元），等於平均每人只要1999元入住，每人限省超過4000元。而福容飯店花蓮店也推出只要身份證字號為「U」開頭，或設籍在花蓮，﻿兩人同行入住，只要2,899元起，連住兩晚以上，LONG STAY 每晚只要2,659元，皆含早餐，且假日 / 大假日免加價。

▲花蓮理想大地飯店推出「五 六月歡享價」住宿專案，二至四人同行，一泊一食，平均每人只要1,999元起。（圖／花蓮理想大地提供）
▲花蓮理想大地飯店推出「五 六月歡享價」住宿專案，二至四人同行，一泊一食，平均每人只要1,999元起。（圖／花蓮理想大地提供）

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