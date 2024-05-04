2024旅遊補助加碼！花東「爽領1000元」　申請條件、上路時間一覽

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此次6月有望上路的補貼方案有二：
一、自由行住宿：
將推出花蓮周一至周四入住每房補助新台幣1,000元，周五至周日入住每房則補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元，其餘未有補助，暫定預估為期3個月。
二、團體旅遊補助：
旅行業辦理至少2天1夜的旅遊團，只要每團20人以上，入住在花蓮境內，最高補助2萬元；入住台東境內，最高補助1.5萬元，以旅行社計，每家旅行社最多可申請5團，但最多只能涵蓋一天假日，其餘都必須是上班日。
另外，整合台鐵包裝國內外旅客適用的Taiwan PASS台鐵通用版，也推出2人同行1人免費優惠；6月1日起，台灣好行花東路線免費搭乘，台灣觀巴花東地區2折優惠。
此外，為鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，交通部指出，補助境外至花蓮包機費用，搭載50名外籍旅客可請領獎助，並依不同市場提供獎助額度，以帶動花東地區旅遊觀光產業發展。
受強震影響 花蓮兩飯店暫停營業中
花蓮強震之後，花蓮當地飯店皆受影響，像是晶華國際酒店集團旗下太魯閣晶英酒店，已決議暫定停業至6月底。雲朗觀光集團旗下翰品酒店花蓮，也於檢視地震受損情形後，為顧及旅客及員工安全，已經宣布停業並著手改建。
為求自救，也有飯店也搶先於即日起推出優惠住房，像是理想大地就推出2~4人同行，入住西班牙主題房型住宿乙晚只要7996元（平日原價1萬2300元），等於平均每人只要1999元入住，每人限省超過4000元。而福容飯店花蓮店也推出只要身份證字號為「U」開頭，或設籍在花蓮，兩人同行入住，只要2,899元起，連住兩晚以上，LONG STAY 每晚只要2,659元，皆含早餐，且假日 / 大假日免加價。