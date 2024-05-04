Kawhi Leonard又讓快艇失望了　Steve Ballmer「出勤率」都比他高

我是廣告 請繼續往下閱讀
例行賽一度看到希望 季後賽快艇再度讓人失望
年復一年，快艇被淘汰的方式似乎從來沒有變過，跌跌撞撞打完季賽，季後賽球星們火線復出，但之後Kawhi Leonard或Paul Geoege又因為某種原因受傷缺席系列賽，然後球隊「雖敗猶榮」的結束賽季。
今年季中快艇一度打出19勝5敗的期間，4星看起來磨合好了、控球後衛的問題也被解決了，他們似乎準備要在西區大轉拳腳，但Leonard的傷病又再次出現，雖然不是「重傷」，但在這個系列賽從來沒有接近他該達到的水準。
「他什麼時候回來？無法告訴你時間表，」快艇隊籃球運營總裁Lawrence Frank說道，「我希望我有一個水晶球。基本上，除非他能夠證明自己可以做出所有動作，那他才會回歸。」
Leonard在快艇5個球季，最好的一年打進西區決賽。
2019-2020賽季，快艇次輪3：4被金塊淘汰。
2020-2021賽季，Leonard西區決右膝前十字韌帶撕裂，快艇2：4被太陽淘汰，他因此休戰了476天。
2021-2022賽季，Leonard賽季報銷，快艇例行賽賽第8，附加賽2連敗淘汰。
2022-2023賽季，Leonard在季後賽首輪遭遇右膝半月板撕裂，整季報銷，快艇2：4被太陽淘汰。
2023-2024賽季，Leonard右膝炎症，在季後賽只打2場，快艇2：4被獨行俠淘汰。
我們甚至可以說常常到場支持球隊的老闆Steve Ballmer，在出勤率上都比作為球員的Leonard更高。
Leonard的傷病阻礙快艇更進一步 今夏球隊會如何抉擇？
Leonard的傷病定義了整個後「空拋之城」時代的快艇，2020年是他最後一次打完系列賽，那一年他們浪費1：3的領先被丹佛金塊給逆轉。在今天的G6是Leonard在快艇缺席的第15場季後賽／附加賽。
獨行俠不是可以輕忽的對手，他們擁有Doncic和Irving兩名在季後賽證明過自己的超級球星，快艇隊在這個關鍵系列賽卻再次遭遇失去球隊基石的打擊，他們只能保持冷靜，希望能打出好表現，讓自己的當家球星有復出的機會。
但最終這件事沒有發生，今年夏天Paul George有4878萬美元的球員選項，James Harden也將成為自由球員，球隊陣容有機會發生大變動，可能唯一確定的是Leonard將會留下，還有他那快要成為快艇新詛咒的傷病。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁