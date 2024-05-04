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Kawhi Leonard又讓快艇失望了　Steve Ballmer「出勤率」都比他高

▲NBA美國職籃首輪系列賽G6，洛杉磯快艇沒有等到Kawhi Leonard復出，他們在客場最終以101：114輸給了達拉斯獨行俠，系列賽2：4被淘汰。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃首輪系列賽G6，洛杉磯快艇沒有等到Kawhi Leonard復出，他們在客場最終以101：114輸給了達拉斯獨行俠，系列賽2：4被淘汰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽G6，洛杉磯快艇沒有等到Kawhi Leonard復出，他們在客場最終以101：114輸給了達拉斯獨行俠，系列賽2：4被淘汰。從2021年開始，Leonard的傷病幾乎成為快艇每一年季後賽的基調，球迷在等待出賽名單的時候，比球隊正在比賽進行中時更緊張。這是快艇隊連續3年闖不過首輪，他們超過了第二層稅線，來自聯盟的懲處會越來越重，球團未來還要繼續維持這套陣容嗎？

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當這場比賽第四節Kyrie Irving和Luka Doncic努力消化球權、將勝負掌握在自己手中時，快艇這邊Paul George和James Harden卻一次次看著隊友「打鐵」卻毫無辦法，第四節剩下5分多鐘時，比賽勝負實際上已經決定。

例行賽一度看到希望　季後賽快艇再度讓人失望

年復一年，快艇被淘汰的方式似乎從來沒有變過，跌跌撞撞打完季賽，季後賽球星們火線復出，但之後Kawhi Leonard或Paul Geoege又因為某種原因受傷缺席系列賽，然後球隊「雖敗猶榮」的結束賽季。

今年季中快艇一度打出19勝5敗的期間，4星看起來磨合好了、控球後衛的問題也被解決了，他們似乎準備要在西區大轉拳腳，但Leonard的傷病又再次出現，雖然不是「重傷」，但在這個系列賽從來沒有接近他該達到的水準。

「他什麼時候回來？無法告訴你時間表，」快艇隊籃球運營總裁Lawrence Frank說道，「我希望我有一個水晶球。基本上，除非他能夠證明自己可以做出所有動作，那他才會回歸。」

▲快艇三巨頭之一的「可愛」Kawhi Leonard，本場關鍵的G6仍舊因左膝傷勢缺戰，也成為快艇本賽季無法挺進次輪的關鍵原因之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇三巨頭之一的「可愛」Kawhi Leonard，本場關鍵的G6仍舊因左膝傷勢缺戰，也成為快艇本賽季無法挺進次輪的關鍵原因之一。（圖／美聯社／達志影像）
Leonard在快艇5個球季，最好的一年打進西區決賽。

2019-2020賽季，快艇次輪3：4被金塊淘汰。
2020-2021賽季，Leonard西區決右膝前十字韌帶撕裂，快艇2：4被太陽淘汰，他因此休戰了476天。
2021-2022賽季，Leonard賽季報銷，快艇例行賽賽第8，附加賽2連敗淘汰。
2022-2023賽季，Leonard在季後賽首輪遭遇右膝半月板撕裂，整季報銷，快艇2：4被太陽淘汰。
2023-2024賽季，Leonard右膝炎症，在季後賽只打2場，快艇2：4被獨行俠淘汰。

我們甚至可以說常常到場支持球隊的老闆Steve Ballmer，在出勤率上都比作為球員的Leonard更高。

Leonard的傷病阻礙快艇更進一步　今夏球隊會如何抉擇？

Leonard的傷病定義了整個後「空拋之城」時代的快艇，2020年是他最後一次打完系列賽，那一年他們浪費1：3的領先被丹佛金塊給逆轉。在今天的G6是Leonard在快艇缺席的第15場季後賽／附加賽。

獨行俠不是可以輕忽的對手，他們擁有Doncic和Irving兩名在季後賽證明過自己的超級球星，快艇隊在這個關鍵系列賽卻再次遭遇失去球隊基石的打擊，他們只能保持冷靜，希望能打出好表現，讓自己的當家球星有復出的機會。

但最終這件事沒有發生，今年夏天Paul George有4878萬美元的球員選項，James Harden也將成為自由球員，球隊陣容有機會發生大變動，可能唯一確定的是Leonard將會留下，還有他那快要成為快艇新詛咒的傷病。

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