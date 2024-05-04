「可愛」雷納德報到！成夢之隊第8位放暑假成員 　系列賽僅上2場

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快艇在首輪以2:4不敵獨行俠之後，本賽季旅程正式到此為止，Kawhi Leonard也正式成為美國男籃「夢之隊」第8名賽季結束的選手。目前檯面上僅剩下塞爾提克的一哥Jayson Tatum、Jrue Holiday，以及灰狼隊的「蟻人」Anthony Edwards，和溜馬的年輕控衛好手Tyrese Haliburton還在季後賽舞台上奮戰，而由Jayson Tatum率領的綠衫軍本賽季可謂是稱霸東區，也被視為是奪冠大熱門。
Kawhi Leonard因為受到左膝蓋傷勢影響，此系列賽僅僅在G2、G3出戰2場，2場表現也只能算是普普通通，分別僅得15分、9分。快艇沒辦法以最完整的陣容，出戰由Luka Doncic、Kyrie Irving雙星坐鎮的獨行俠，也是最終遭到淘汰的關鍵原因之一。
快艇在輸掉這次系列賽之後，後續球隊勢必也將面臨不少挑戰。尤其是已在季中透過交易找來James Harden，並與Kawhi Leonard、Paul George組成進攻火力相當可怕的三巨頭陣容，但仍然無法在西區稱霸，甚至在首輪就倒下。休賽季快艇要如何調整陣容，以及教練團是否需要進行變動，這會帶給快艇總裁Lawrence Frank不小的挑戰。
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