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「可愛」雷納德報到！成夢之隊第8位放暑假成員 　系列賽僅上2場

▲快艇三巨頭之一的「可愛」Kawhi Leonard，本場關鍵的G6仍舊因左膝傷勢缺戰，也成為快艇本賽季無法挺進次輪的關鍵原因之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇三巨頭之一的「可愛」Kawhi Leonard，本場關鍵的G6仍舊因左膝傷勢缺戰，也成為快艇本賽季無法挺進次輪的關鍵原因之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽今（4）日G6，由達拉斯獨行俠在主場迎戰洛杉磯快艇，賽前由獨行俠取得3:2的聽牌優勢，此役快艇面臨到輸不得的壓力。但快艇三巨頭之一的「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）仍舊因為左膝傷勢關係，無法出賽這場重要的背水一戰，最終快艇也以101:114不敵獨行俠，本賽季正式止步於首輪，Kawhi Leonard本系列賽僅出賽2場，如今也正式成為巴黎奧運美國男籃第8名「放暑假」的成員

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快艇在首輪以2:4不敵獨行俠之後，本賽季旅程正式到此為止，Kawhi Leonard也正式成為美國男籃「夢之隊」第8名賽季結束的選手。目前檯面上僅剩下塞爾提克的一哥Jayson Tatum、Jrue Holiday，以及灰狼隊的「蟻人」Anthony Edwards，和溜馬的年輕控衛好手Tyrese Haliburton還在季後賽舞台上奮戰，而由Jayson Tatum率領的綠衫軍本賽季可謂是稱霸東區，也被視為是奪冠大熱門。

Kawhi Leonard因為受到左膝蓋傷勢影響，此系列賽僅僅在G2、G3出戰2場，2場表現也只能算是普普通通，分別僅得15分、9分。快艇沒辦法以最完整的陣容，出戰由Luka Doncic、Kyrie Irving雙星坐鎮的獨行俠，也是最終遭到淘汰的關鍵原因之一。

▲NBA美國職籃首輪系列賽G6，洛杉磯快艇沒有等到Kawhi Leonard復出，他們在客場最終以101：114輸給了達拉斯獨行俠，系列賽2：4被淘汰。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃首輪系列賽G6，洛杉磯快艇沒有等到Kawhi Leonard復出，他們在客場最終以101：114輸給了達拉斯獨行俠，系列賽2：4被淘汰。（圖／美聯社／達志影像）
快艇在輸掉這次系列賽之後，後續球隊勢必也將面臨不少挑戰。尤其是已在季中透過交易找來James Harden，並與Kawhi Leonard、Paul George組成進攻火力相當可怕的三巨頭陣容，但仍然無法在西區稱霸，甚至在首輪就倒下。休賽季快艇要如何調整陣容，以及教練團是否需要進行變動，這會帶給快艇總裁Lawrence Frank不小的挑戰。

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