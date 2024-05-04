影／大谷翔平敲安大吼！破除軟手質疑 主帥想起「Come on」激情
面對得點圈表現不佳的質疑聲浪，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（4）日在延長賽10局下擊出一支關鍵追平安打，最終道奇以4：3逆轉擊敗亞特蘭大勇士。大谷翔平這一擊打破外界對他得點圈軟手的質疑，而他在擊出安打後的怒吼，也讓總教練Dave Roberts想起大谷在去年3月WBC經典賽的激情。
記者路皓惟/綜合報導
勇士隊在10局上由Orlando Arcia敲出高飛犧牲打超前，但10局下大谷在面對前天使隊友Raisel Iglesias，他在2好1壞的情況下，鎖定一記外角球，大谷翔平敲出中外野適時安打，幫助道奇追成3：3平手，當下大谷興奮狂吼。
此前大谷翔平在得分圈的表現一直受到質疑，累計38打數7安打，得點圈打擊率為.184，未能打出全壘打。然而，整體來看，大谷打擊率仍保持在高檔的.336，並轟出7支全壘打，OPS達到1.017。
大谷翔平關鍵一擊不僅提升了隊伍士氣，一定程度上也證明他的抗壓力，道奇主帥Roberts表示：「大谷翔平在10局下打出關鍵安打，大家都看到他激動的情緒，這一幕讓人想到他在去年3月WBC經典賽怒吼『Come on』的激情。」
大聯盟官網記者Michael Clair則評論道：「大谷翔平證明自己能成為團隊的領袖。」自從大谷加盟道奇隊後，他不僅在球場上展示了他的價值，也逐漸在球隊中扮演起更重要的角色。
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