47歲周蕙首登北流開唱！緊身禮服爆開急求救 4000歌迷現場直擊
周蕙「25」台北演唱會今（4）日晚間登場，出道25年、首次登上台北流行音樂中心開唱，今年47歲的周蕙穿著一套湖水綠緊身禮服亮相，為了呈現出完美體態，她在短短2週內狂瘦3公斤，想不到今晚唱到激動處衣服竟硬生生爆開、4000名觀眾現場直擊，只好緊急求救工作人員上台協助處理，周蕙笑虧自己：「是我太胖嗎？」幽默化解危機。
記者黃雅琪／台北報導
周蕙今晚在北流開唱，圈內好友品冠、戴佩妮、林凡等人都到場支持，開場就帶來成名曲〈約定〉、主打情歌〈好想好好愛你〉，不同於其他歌手將招牌歌曲放在壓軸登場，周蕙展現叛逆作風笑說：「很多人一定都認為〈約定〉是壓軸歌曲，但是這次我想放在開場，這麼重要的歌，應該要在一開始最重要的時刻！」直呼自己就是叛逆少女，總想來點出奇不意的驚喜。
提到入行的恩人老闆李亞明，周蕙坦言當年自己對於外型很沒有自信，永遠記得李亞明第一次見到她的時候，仔細觀察了她非常久，周蕙透露她當時心想：「是我太醜嗎？」顯然這一切都是她想太多，李亞明後來表示，聽完周蕙的歌聲後很滿意，還直呼：「我們不簽她的話，還有誰可以出唱片？」幸運遇上伯樂挖掘，也成就如今的周蕙。
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