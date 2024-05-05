「流星雨、月掩火星」接力登場！5月星空不追可惜　重點天象出爐

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台北市立天文館表示，「月掩火星」將在5月5日上午10時38分至11時57分發生，雖然在白晝的觀察難度高，但透過望遠鏡仍能看到火星在短短數秒鐘內被月球遮蔽消失，大約1小時後再從月球另一側復出的奇妙景象。
雖然「月掩火星」平均每年發生1至2次，但和日食一樣，每次僅有小部分地表區域可見，因此在台灣能全程看見的機會並不多，下次是在2030年6月1日，發生於日偏食前6小時，不過因火星與太陽相近難以觀察；而與本次條件類似、全程可見的月掩火星在2042年8月20日才會重現；若想在晚上以肉眼觀賞月掩火星奇景，則至少要等到百餘年後的2136年2月16日。
🟡寶瓶座η流星雨
寶瓶座η流星雨將在5月6日達到極大期，寶瓶座η流星雨是夏季首場數量可觀的流星雨，今年因不受月光影響，預估每小時流星數量可達50顆，觀賞條件極佳。在流星雨輻射點從凌晨1時30分左右升起後至曙光前都可欣賞，而且流星數量會隨輻射點升高而逐漸增加。台北市立天文館也將在5月6日晚間8時，在YouTube頻道進行直播解說。
🟡水星西大距
「水星西大距」指的是當太陽、水星和地球三者排成一直角三角形，而水星位於直角頂點位置，2024年5月10日清晨5時29分，水星達到西大距的位置。水星是八大行星中離太陽最近的行星，平時因與太陽距角小，所以經常被陽光遮掩而不易觀看，只有在「大距」位置時才較容易觀賞。
水星西大距時，從地球上所見的水星離太陽距角較大，在日出或日落前後所見的水星仰角相對較高，較容易觀看。當水星位在太陽以西時稱為「西大距」，日出前早於太陽升起；在太陽以東時稱為「東大距」，日落後晚於太陽落下。今年水星共有7次大距包含3次東大距及4次西大距。