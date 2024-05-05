NBA快評／Edwards打爆金塊雙鎖、Reid末節殺出　灰狼已非吳下阿蒙

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Anthony Edwards轟43分 正面擊敗KCP和AG兩名金塊防守悍將
灰狼不愧是今年聯盟例行賽防守最出色的球隊之一，首節讓Nikola Jokic和Jamal Murray前8投僅1中，而Anthony Edwards則延續對太陽的手感，單節就攻下16分，他的運動能力和全面的進攻技術，讓他在狀態火燙的情況下無法用單防加以限制。
Jamal Murray在首輪左小腿拉傷，雖然他帶傷出戰G5，幫助球隊晉級，但他似乎今天還沒有完全康復，此役上半場竟5投0中，沒有得分，Jokic也遭到限制，14投5中並非自己是自己最好的水準。雖然兩然後兩節逐漸恢復水準，但高水平的較量中，容不下一段時間的低迷，最終還是讓他們付出代價。
Edwards半場就17投10中，奪得25分；全場則29投17中，轟下43分。這一場比賽上半場金塊用KCP防守他，效果非常不理想；下半場多數時候讓Aaron Gordon去守，但效果也不行，而且AG主防，讓金塊本就有隱憂的內線防守，浮現更多問題。
灰狼與湖人不同，是可以在各個位置對上金塊的球隊，這讓金塊的角色球員沒辦法輕鬆得分。在這個系列賽中，金塊如果要取勝，那就必須雙星都有發揮，而且要能降低灰狼的進攻效率，但今晚他們讓對方團隊命中率高達52.4%，三分球命中率40.7%，在禁區轟下52分，顯然做得不理想。
「年度最佳第六人」Naz Reid末節殺出 灰狼進攻點不足夠
24歲的新科年度最佳第六人Naz Reid，今晚給金塊造成巨大的麻煩，特別是在第四節，這位206公分、119公斤的壯碩前場球員，今天在第四節連續得分，包括命中一記打板三分球，讓追分的金塊感到十分喪氣。
Reid的16分打在金塊的痛點上，因為金塊並不是一支很有深度的球隊，他們主要靠先發五人得分，替補的C. Braun和P. Watson並不是進攻型球員，Reggie Jackson確實在首節提供一些幫助，但很難期待他能持續打出影響戰局的內容。
今年金塊是最擅長打關鍵時刻的球隊，例行賽每百回合淨勝對手24.5分，但今晚面對灰狼，在末節中段開始，他們進攻的發揮有點不是那麼舒服，Jokic和Murray都受到重兵包夾，而其他人則沒有展現出他們可以挺身而出的表現。
第一場比賽輸掉不可怕，可怕的是金塊今天暴露了幾個嚴重的問題，其一是Edwards守不住，這是去年首輪就出現的問題，他們可能必須上包夾，採取一些混合的防守方式；其二是得分點不足，灰狼全位置匹配金塊體型，在Murray火力被限制的情況下，他們確實發揮不佳。而這些需要他們在G2開打前做出調整。
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