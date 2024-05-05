朴信惠突曬台灣「平溪放天燈」照片 曝掌鏡人：謝謝把腿拍很長
韓劇女王朴信惠上月20日睽違7年來台辦見面會，也是她結婚生子後首次來台灣。昨（4）日朴信惠在IG上傳她在平溪放天燈的照片，透露照片是親哥哥拍的，暗示當時全家一同家族旅行，讓不少粉絲猜測老公、兒子是否也有來台？！
記者張一笙／綜合報導
朴信惠上月來台灣舉辦見面會，還忙裡偷閒地去逛士林夜市，當時還被夜市芒果價格嚇到，昨天又在IG上曬出平溪放天燈的照片，只見她站在平溪鐵軌上，穿著涼鞋露出大長腿，開心地寫下：「被嫂嫂鍛鍊出來的哥哥拍照實力，顆顆！謝謝你把我拍得很長。」看得出來朴信惠十分滿意哥哥的照片。
朴信惠2003年就以童星出道，先是參與MV拍攝，再以《天國的階梯》中飾演崔智友的少年時期打開知名度，出道至今超過20年。不久前參與拍攝的《低谷醫生》是朴信惠產後推出的第一部劇，推出後獲得好成績。上月來台，朴信惠也第一時間關心花蓮大地震的狀況，並且貼心詢問粉絲是否都平安，並透露她在放天燈時，選擇「平安、健康」作為她的祈福目標。
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