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《鬼滅之刃 柱訓練篇》搶先看曝！炭治郎畫風大改　練成童顏巨肌

▲竈門炭治郎在《鬼滅之刃 柱訓練篇》中變成肌肉男，觀眾直呼看不習慣。（圖／アニプレックス チャンネル YouTube）
▲竈門炭治郎在《鬼滅之刃 柱訓練篇》中變成肌肉男，觀眾直呼看不習慣。（圖／アニプレックス チャンネル YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本超夯電視動畫《鬼滅之刃》的第四季篇章《鬼滅之刃 柱訓練篇》將於5月12日開播，15秒預告正式出爐，主角竈門炭治郎身材越練越壯，結實的「倒三角」健美體態令觀眾看傻，全新畫風掀起討論。

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▲炭治郎變太壯，與原本畫風大不同。（圖／アニプレックス チャンネル YouTube）
▲炭治郎變太壯，與原本畫風大不同。（圖／アニプレックス チャンネル YouTube）
▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》這次的「柱」加入「蛇柱」伊黑小芭內（右排2）、「風柱」不死川實彌（右排1）、「岩柱」悲鳴嶼行冥（中）等人。（圖／鬼滅之刃X）
▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》這次的「柱」加入「蛇柱」伊黑小芭內（右排2）、「風柱」不死川實彌（右排1）、「岩柱」悲鳴嶼行冥（中）等人。（圖／鬼滅之刃X）
《鬼滅之刃 柱訓練篇》延續《鬼滅之刃 刀匠村篇》的故事，鬼殺隊最強的劍士「柱」與鬼殺隊員們，為了與「鬼舞辻無慘」決戰，開始展開「柱訓練」，而這系列加入的「柱」分別為「蛇柱」伊黑小芭內、「風柱」不死川實彌、「岩柱」悲鳴嶼行冥。

該劇故事主軸一樣，竈門炭治郎為了幫妹妹竈門禰豆子尋找變回人類的方法，與夥伴我妻善逸、嘴平伊之助和「柱」們一同對抗「鬼舞辻無慘」；炭治郎在經歷《刀匠村篇》與「上弦之肆」半天狗、「上弦之伍」玉壺的對決後，休息片刻並把身材練壯，畫風驚豔觀眾。

預告中，炭治郎背肌、二頭肌、胸肌、腹肌十分明顯，整個人變成「結實倒三角」的健美體態，不少觀眾直呼看不習慣，覺得與原先的故事不搭；也有網友樂見炭治郎的轉變，這樣才能戰勝本集的「大魔王」。

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