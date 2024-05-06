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「88會館」負責人郭哲敏5000萬交保！檢方抗告成功將重新裁定

▲外逃通緝犯郭哲敏抵達桃園機場，在警方荷槍實彈下押解至新北地檢署（圖／讀者提供，2023.08.10）
▲外逃通緝犯郭哲敏抵達桃園機場，在警方荷槍實彈下押解至新北地檢署（圖／讀者提供，2023.08.10）

記者陳苾暐/綜合報導

「洗錢大亨」郭哲敏涉嫌經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元，又經營地下通匯流通217億元，新北地檢署去年依違反銀行法、洗錢防制法將郭起訴，新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保，並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月，對此，檢方認為仍有逃亡之虞，因此提起抗告，高院審理後於今（6）日下午發回更裁。

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檢警調查，郭哲敏是AE集團董事長，2018年成立睿世科技等公司，以台灣為據點開發線上賭博遊戲，並架設伺服器經營「包網平台」，出租給中國或東南亞的賭博業者，並協助業者串接第三方支付開通入出金功能，再從中抽成，獲利約16億5609萬餘元。郭哲敏涉指派手下張旭昇透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等，進行人民幣、港幣、新台幣、美元等地下匯兌，金額高達217億，獲利約1億2666萬餘元。

郭哲敏在檢警2022年11月搜索約談前離境，逃亡海外被通緝約10個月，調查局與刑事局駐外人員掌握郭男常在泰國、馬來西亞與日本3地飛來飛去，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，隔月（8月）10日下午3點多重兵押解從曼谷搭機回台歸案。

檢方考量郭哲敏未坦承全部犯行，也未主動繳回犯罪所得，且涉及賭博、洗錢等犯罪長達數年，嚴重破壞金融與法秩序，依營利賭博、銀行法、組織犯罪條例等罪起訴，並請法院從重量刑，另聲請查扣其房產、虛擬貨幣6億餘，追徵其餘未查扣不法所得。

合議庭經考量郭哲民、張旭昇涉案情節、身分、地位、資力，並參酌2人犯罪惡性、串證可能性、本案法益侵害程度、目前審理進度（已就部分證人訊問完畢）等情後，認為2人若能提出一定數額的擔保金，應有相當程度的心理約束力，而無續行羈押必要，但考量2人涉嫌重大，所涉銀行法法定刑亦重，郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久，在國外又有鉅額資產，張旭昇案發後亦有逃亡事實，因此裁定交保郭5000萬交保，並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月，張旭昇則獲30萬交保，並限制出境出海8個月。

對此，新北檢不服提出抗告，建請高院撤銷交保裁定，或增加郭男交保金至2億元以上，案經審理，高院考量本案尚有多名證人尚未到案，今天撤銷原裁定發回更裁。

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