「88會館」負責人郭哲敏5000萬交保！檢方抗告成功將重新裁定

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郭哲敏在檢警2022年11月搜索約談前離境，逃亡海外被通緝約10個月，調查局與刑事局駐外人員掌握郭男常在泰國、馬來西亞與日本3地飛來飛去，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，隔月（8月）10日下午3點多重兵押解從曼谷搭機回台歸案。
檢方考量郭哲敏未坦承全部犯行，也未主動繳回犯罪所得，且涉及賭博、洗錢等犯罪長達數年，嚴重破壞金融與法秩序，依營利賭博、銀行法、組織犯罪條例等罪起訴，並請法院從重量刑，另聲請查扣其房產、虛擬貨幣6億餘，追徵其餘未查扣不法所得。
合議庭經考量郭哲民、張旭昇涉案情節、身分、地位、資力，並參酌2人犯罪惡性、串證可能性、本案法益侵害程度、目前審理進度（已就部分證人訊問完畢）等情後，認為2人若能提出一定數額的擔保金，應有相當程度的心理約束力，而無續行羈押必要，但考量2人涉嫌重大，所涉銀行法法定刑亦重，郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久，在國外又有鉅額資產，張旭昇案發後亦有逃亡事實，因此裁定交保郭5000萬交保，並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月，張旭昇則獲30萬交保，並限制出境出海8個月。
對此，新北檢不服提出抗告，建請高院撤銷交保裁定，或增加郭男交保金至2億元以上，案經審理，高院考量本案尚有多名證人尚未到案，今天撤銷原裁定發回更裁。