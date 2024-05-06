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廣末涼子「準備結婚了」好開心！送上粉嫩透視照　身材辣的剛剛好

▲廣末涼子斷開前夫Candle JUNE後，跟鳥羽周作開心在一起，甚至有意於今年夏天再婚。（圖／廣末涼子IG）
▲廣末涼子斷開前夫Candle JUNE後，跟鳥羽周作開心在一起，甚至有意於今年夏天再婚。（圖／廣末涼子IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本女星廣末涼子去年（2023）背叛老公Candle JUNE，跟米其林一星法國餐廳「sio」已婚主廚鳥羽周作外遇，廣末涼子最後扶正「小王」鳥羽周作，鳥羽周作也跟老婆離婚，目前2人感情穩定，有意在今年夏天結婚。甩開不倫陰霾後，廣末涼子自立門戶當老闆並開設新IG，曬出穿著粉色透視裝的網美照，模樣相當幸福。

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▲廣末涼子（左）日前遭周刊爆料和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作（右）雙雙不倫。 （圖／翻攝廣末涼子IG、鳥羽周作推特）
▲▼廣末涼子（上圖左）、鳥羽周作（上圖右）一起搞外遇，Candle JUNE（下）慘戴深綠帽子。 （圖／翻攝廣末涼子IG、鳥羽周作X、ANNnewsCH YouTube）
▲廣末涼子老公Candle JUNE開記者會護妻子。（圖／ANNnewsCH YouTube）
 
廣末涼子2023年6月傳出外遇，起初否認的她，最後承認跟法國餐廳「sio」的主廚鳥羽周作婚內出軌，她同年7月跟老公Candle JUNE離婚，鳥羽周作也跟上愛人的腳步，與老婆離異；今年元旦1月1日，廣末涼子扶正小王鳥羽周作，宣布會在2024年內結婚，2人也大方承認：「我們想要在一起。」如果真的結婚，這是廣末涼子繼岡澤高宏、Candle JUNE後的第三段婚姻。

廣末涼子外遇後形象重創被公司冷凍，她決定退社並成立個人事務所R.H當老闆，無畏外界眼光，仍要繼續演藝事業，但目前未有新作消息。

廣末涼子跟新男友鳥羽周作致力過幸福生活，今年元旦《體育日本》報導2人跟友人透露：「2023年是事情很多的一年，但我們希望2024年能成為我們共同生活的開始。」並表示：「我們想要在一起，如果時間合適的話，我們要在2024年結婚。」

準備結婚的廣末涼子，近期心情看似不錯，在IG公開數張生活紀錄，其中包含穿著粉色透視套裝的網美照，她開心天氣終於放晴，似乎是甩開不倫陰霾的心情寫照。

▲▼廣末涼子曬出粉色透視裝網美照，幸福溢於言表。（圖／廣末涼子IG）
▲▼廣末涼子曬出粉色透視裝網美照，幸福溢於言表。（圖／廣末涼子IG）
▲▼廣末涼子曬出粉色透視裝網美照，幸福溢於言表。（圖／廣末涼子IG）
 
▲▼廣末涼子曬出粉色透視裝網美照，幸福溢於言表。（圖／廣末涼子IG）
 
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