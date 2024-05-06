Energy坤達出道22年臉蛋都沒變！各時期照片曝光　42歲仍顏值在線

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Energy的出道曲〈放手〉，坤達在MV中留著時下最流行的金色挑染長髮，瘦長的身形加上俊俏的臉蛋，馬上吸引不少忠實粉絲。坤達的臉部輪廓略帶狂野，但五官卻十分清秀，外表令人印象深刻。但坤達更被廣為人知的，是他強悍的舞蹈底子，在高中同學TORO（郭葦昀）經紀人的介紹下，加入Energy並於2002年出道，由於團員皆擅長街舞，與當時承襲日式風格的F4、5566等男團有所區隔，因此在當時有「最殺的舞蹈男團」稱號。
2.《真愛找麻煩》：潛心磨練、甩偶像包袱演技大突破
Energy的風光僅維持不到一年，隨著2003年人氣最高的成員TORO因為合約問題離開經紀公司單飛，Energy隨即進入一段冷卻期，此時的坤達也逐漸轉往戲劇圈發展，陸陸續續參與幾部偶像劇的演出。2009年Energy在主持完最後一次節目後宣布解散，坤達也專心往戲劇圈發展。但由於坤達偶像藝人的身分，讓他的演技備受質疑，再加上所演出的偶像劇都不溫不火，因此曾長達半年沒有收入，幸虧透過演藝圈眾多好友的幫助，並且持續磨練演技，讓他在《真愛找麻煩》這部劇中，徹底甩開偶像包袱，以愛把妹的帥氣多金花花公子形象，成功讓劇迷們看到他的演技，隨後接演多部電視劇，逐漸站穩「電視劇男神」的封號。值得一提的是，坤達與柯佳嬿2人，就是在《真愛找麻煩》這部劇認識，坤達近期也在節目上透露自己過去參與戲劇拍攝的最大收獲，就是：「獲得了一個老婆。」罕見公開示愛柯佳嬿。
3.《綜藝玩很大》：首次接觸綜藝、逐漸掌握外景節奏
坤達在2017年4月29日首度登上《綜藝玩很大》，可以看到這時候的坤達靠著運動，健碩的身材已見雛形，讓不少粉絲直呼男神原來還可以進化。只見坤達在初次出外景的情況下，面對及時發揮的鏡頭略顯清澀，讓不少透過電視劇認識坤達的粉絲，見識到坤達驚慌失措的另外一面。隨後坤達也固定現身《綜藝玩很大》，掌握外景節目的拍攝節奏，並且以他的超強運動能力，帶領著隊友一次一次獲得勝利，並且成為節目固定班底。
4.《木曜4超玩》：冷面笑匠、藝能界運動魔人
如果說《綜藝玩很大》是讓坤達接觸綜藝節目的契機，那麼《木曜4超玩》就是坤達磨練主持能力的地方。坤達在2017年10月6日初次登上《木曜4超玩》拍攝〈一日果菜市場〉，時間從晚上11點一路拍到隔日清晨7點，讓不少粉絲十分佩服他的毅力。隨後陸陸續續拍攝〈101安管人員與登高賽〉、〈一日總鋪師2〉等節目，並於2018年10月25日正式加入《木曜4超玩》主持群。坤達在《木曜4超玩》中與邰智源盡情地互相吐槽，時不時的冷言金句，讓粉絲們發現他「冷面笑匠」的潛力，人氣再度扶搖直上。
期間，坤達再度以他的超強運動神經驚訝眾人，坤達在年度特別企劃〈Yartist全明星運動大會〉中，連續4年拿下賽事MVP，不僅在短跑、跳遠、跳高、鉛球等項目力壓一眾參賽者，偶然露出的健碩身材及腹肌，更是讓不少少女、少婦都為之驚豔，更連續4年帶領團隊拿下冠軍，是名符其實的「藝能界運動魔人」。
5.Energy回歸歌壇：榮耀回歸、舞力依舊
隨著坤達的再度走紅，不少粉絲會想起他過去的團體Energy ，Kid也多次在節目中，主動Cue坤達唱Energy的出道曲〈放手〉，一度成為當時網路爭相模仿的「迷因」。沒想到，2023年4月，在五月天多年來數次邀請下，坤達、TORO、牛奶、阿弟、書偉等人終於合體現身五月天演唱會，擔任特別來賓。Energy 5名成員各自在舞台上SOLO的畫面，更是讓不少粉絲十分感動，尤其坤達多年來持續堅持運動不懈怠，在舞台上更顯游刃有餘，讓粉絲們都十分佩服他的自制力。
Energy也以此為契機，在這一年內積極準備新專輯，並且宣布將在7月27、28日在台北小巨蛋舉辦的2場《一觸即發》萬人演唱，門票開賣即秒殺，就連上周推出的新專輯《Here I Am》也同步創下好成績，為Energy睽違許久重返歌壇，打了一劑強心針。
不少人都十分好奇坤達是如何維持他的「童顏」，坤達曾在受訪時表示，自己非常熱愛運動，每周都會固定前往健身房，加上從小就喜歡打籃球，會跟朋友一同參加籃球賽。坤達曾說，運動不僅能夠紓解壓力，也能讓自己的身體保持健康。即便在家中，坤達也會進行仰臥起坐、伏地挺身等有氧運動，透過運動來塑造結實的體態與完美線條，人健康了，自然而然氣色也就好，難怪坤達的外表一直保持著青春活力。
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