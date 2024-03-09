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坤達罕見告白柯佳嬿！自揭7年婚姻真心話　現場閃瞎眾人

▲坤達難得在螢幕前公開跟老婆柯佳嬿告白，訴說7年的婚姻真心話，閃瞎現場眾人。（圖／記者葉政勳攝影）
▲坤達難得在螢幕前公開跟老婆柯佳嬿告白，訴說7年的婚姻真心話，閃瞎現場眾人。（圖／記者葉政勳攝影）

記者張一笙／綜合報導

41歲坤達與39歲柯佳嬿於2017年結婚至今7年多，平時鮮少在公眾面前曬恩愛，但每每提及柯佳嬿，坤達總是流露出滿滿愛意。近日，坤達在三立節目《綜藝玩很大》中罕見放閃，吳宗憲問坤達在《真愛找麻煩》中獲得最大的收獲是什麼，坤達笑答：「獲得了一個老婆。」在螢幕面前甜蜜大喊柯佳嬿「老婆」，更分享夫妻相處秘訣，同時訴說7年婚姻的真心話，讓現場眾人都被閃瞎，主持人KID和吳宗憲聽完紛紛拍手叫好。

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▲坤達被問到過去參與戲劇的拍攝，最大的收獲是什麼，坤達回答：「獲得一個老婆。」罕見公開放閃，閃瞎現場眾人。（圖／翻攝自綜藝玩很大）
▲坤達被問到過去參與戲劇的拍攝，最大的收獲是什麼，坤達回答：「獲得了一個老婆。」罕見公開放閃，閃瞎現場眾人。（圖／翻攝自綜藝玩很大）
坤達在節目中被問到2人的愛情故事，而他和柯佳嬿2人愛情長跑到結婚至今12年，一直以來都十分低調。坤達表示，2人交往時，即便自己工作再忙，他都會為柯佳嬿安排約會驚喜。坤達印象最深刻的，是曾安排劉德華經典喜劇中《與龍共舞》的浪漫場景，笑稱老婆柯佳嬿非常喜歡這種復古幽默的驚喜。

▲柯佳嬿（左）幫坤達（右）2人鮮少在網路上公開放閃。（圖／翻攝自謝坤達、柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿（左）與坤達（右）2人鮮少在網路上公開放閃。（圖／翻攝自謝坤達、柯佳嬿IG）
被問及如何維持夫妻關係，坤達也不吝分享小秘訣，他提到，最重要的是要記住每一個特別日子，包含每個紀念日和生日。最關鍵的是，坤達自嘲自己「求生欲極強」，提到2人就算生活忙碌少見面，也會常常進行溝通，時時維持新鮮感。坤達說，夫妻之間要互相分享彼此的生活日常，才是婚姻保持穩定的秘訣。

▲坤達分享夫妻相處要時常分享彼此生活，才是保持婚姻穩定的秘訣。（圖／NOWnews攝影中心）
▲坤達分享夫妻相處要時常分享彼此生活，才是保持婚姻穩定的秘訣。（圖／NOWnews攝影中心）
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