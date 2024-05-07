大聯盟週報Week5／8冠王大谷翔平帶頭橫掃勇士　NIKE改革透明球褲

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大谷翔平在去年底被洛杉磯道奇隊以7億美元的驚人合約簽下，他到底憑什麼讓人相信真值得這個價碼？剛剛結束的道奇對亞特蘭大勇士3連戰或許可以稍微說明一下。
雖然目前全大聯盟勝率最高的球隊是讓人出乎意料的費城費城人，在各大媒體針對30隊的「戰力排名」（power ranking）中，勇士與道奇幾乎都被排在前3名，特別是勇士隊在近2、3年經常位列榜首，道奇在主場迎接勇士的系列賽， 基本就被視為今年季後賽的前哨戰。
5月3日的3連戰首役，大谷在3局下獲保送，之後盜上二壘，並在捕手史密斯（Will Smith）安打護送下，回本壘得分，延長10局下他敲出追平比數的安打，道奇最終在11局以4比3獲勝。
4日的第2戰，大谷敲3安含1發全壘打，攻下3打點，5日更是繳出個人本季首度單場4安、雙響砲，道奇接連以11比2、5比1贏球，完成3戰橫掃，勇士更因此將國聯東區龍頭位置讓給5連勝的費城人。
面對全大聯盟數一數二的勇士投手群，大谷翔平在12打數中敲8支安打，包括3支全壘打，攻下6打點，選到2次四壞球，還完成2 次盜壘成功。到目前為止，他的0.364打擊率、52支安打、10支全壘打、14支二壘打、25支長打、98壘打數、0.685長打率，以及1.111的OPS（上壘率+長打率）都高居大聯盟第一。
大谷本季在35場比賽就完成10轟，進度雖比不上他2021年在天使時期的前28場10轟，但至今共敲出25支長打，已經寫下道奇隊史自1901年以來，前35場的個人新高，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）大概也說不出什麼新的讚美詞句，只能說：「他就是一直在做我們從未見過的事。」5日8局下的那一轟足足飛了464呎，成為大聯盟本季第2遠的全壘打，羅伯茲補充說明，當時風向是從左往右吹，這超大號的一擊是在逆風下出現。
對於對手來說，大谷翔平的可怕並不僅止於數字上的呈現，他的進攻意識是全面的，不只在打擊區讓投手戒慎警懼，在壘上更是讓內野守備飽受威脅。本季到目前為止， 大谷發動7次盜壘全都成功，按照這個比例，很有機會首度完成一個30盜球季。
道奇也只有開路先鋒貝茲（Mookie Betts）比大谷多1盜，事實上這前兩棒的打者也是全隊僅有的被教練團開盜壘「綠燈」的選手。道奇三壘教練艾貝爾（Dino Ebel）說：「他們兩個很聰明，能夠根據比賽狀況與投手動作來決定何時起跑，除了停止手勢之外，基本上可以自己決定怎麼跑。」
球褲透明還會炸裂 NIKE被迫進行改革
2024年大聯盟球季中一個在球迷間或許不是那麼廣受討論，但在球員間卻是頗為嚴重的問題，就是NIKE提供球衣所製造出來的種種麻煩，上周似乎是暫時解決了。大聯盟當局和官方球服供應商NIKE在3天前宣布，將針對許多遭球員和外界批評的缺點進行改革。
NIKE在2019年以10年10億美金的合約搶下MLB球衣贊助權，目前採用的是最新材質Vapor Premier，標榜使用至少 90% 的再生紗線，彈性提高了 25%，乾燥速度提升28%，但從今年春訓起就問題不斷，選手間抱怨連連，球員工會直接批評NIKE，沒有必要在無需搞創意的地方去搞創意。
最讓人覺得離譜的是球褲居然是透明的，這在春訓時各隊拍定裝照時就注意到了，球褲透明到可以看到球衣塞進去的部分，非常不雅觀。而NIKE方面認為最需要克服的是兩個關於布料的問題，一是球衣上會出現汗漬，揮發不掉，一是灰色球衣和球褲會有色差狀況。
最誇張的事發生在4月9日底特律老虎作客匹茲堡海盜的比賽中，老虎外野手葛林（Riley Greene）在9局上滑回本壘時，右褲管的接縫直接「炸裂」，從臀部到膝蓋間整個開了一個大洞，賽後葛林的母親打電話給他說：「我給你洗過上千條褲子了，從來沒看過褲子被撕成這樣。」
葛林說：「我的老天，還好裡面有穿緊身褲。」
球褲炸裂的問題，NIKE承諾在2025年球季前會得到解決，另外還有連球迷都覺得看不習慣球衣上的新字體，都會進行調整，整體來說會進行重新的全面剪裁，但部分在今年下半球季就會進行微調。
選手間普遍反應良好的是客製化部分，先前的整套球衣與過去傳統的球衣不只在模樣上改變了許多，穿起來的感受也不同，洛杉磯天使終結者艾斯特維茲（CarlosEstévez）就說過：「當我穿上我的球褲時，感覺上是穿別人的。」NIKE做出球褲客製化的承諾後，球員間的聲音就變小了。
連兩年拿打擊王都「被轉隊」 馬林魚與教士的奇怪交易
聖地牙哥教士隊再度發揮「搶頭條」的功力，以韓籍投手高祐錫等4位年輕選手換來連續2年拿下打擊王的委內瑞拉籍二壘手阿拉耶茲（Luis Arraez），而去年打進季後賽的邁阿密馬林魚在球季開始才5周就「認賠殺出」，則是讓人相當傻眼。
27歲的阿拉耶茲在2022年以0.316打擊率拿下美聯打擊王，之後被所屬的明尼蘇達雙城交易到馬林魚，去年長時間打擊率都在4成以上，成為熱門話題，最終以0.354打擊率搶下國聯打擊王，創下極罕見的連兩季以「跨聯盟」姿態奪打擊王的成就。
以局勢和時間點來看，這項異動在2024年球季來說還真的是「震撼交易」。並不是說球員有多大咖，或是金額有多高，而是「很奇怪」。
首先是球季才進行了一個月多一點，雖然馬林魚勝率0.278在國聯僅高於科羅拉多落磯，但畢竟才打了36場比賽，還不到全季的4分之1，直接放掉全大聯盟打擊率最高的打者，換來4位還只能在小聯盟出賽的選手，幾乎就等於是宣告2024年球季不玩了，直接重建。
要知道，馬林魚在2023年團隊得分比失分還要少57分的情況下，卻能以84勝78敗搶下外卡席位，進軍季後賽，阿拉耶茲無論在創造和掌握得分機會上都扮演著關鍵角色，新球季照理來說是要更積極才對，結果卻是反其道而行。
2022年國聯賽揚獎得主Sandy Alcántara在去年10月動韌帶重建手術，今年全季報銷，再加上目前勝比敗少16場，可能是讓馬林魚做出這項異動的原因。
以教士的角度來看，這項交易也有些不合邏輯。
教士擁有全大聯盟最頂尖的內野陣容，以阿拉耶茲兩個主要位置二壘、一壘來說，分別有波格茲（Xander Boagerts）、克洛能沃斯（JakeCronenworth）兩位打擊好手，就算是指定打擊也大多被馬恰多（Manny Machado）給佔走，一旦補了阿拉耶茲，在「攻擊最大化」的前提下，馬恰多可能得盡量回三壘守備，才可能讓4位強打同時上場。
此外，阿拉耶茲長打能力不出色，速度不好，守備能力也不出色，最明顯的優點就只有打擊率高，能為火力本來就很不錯的教士帶來多少額外效果，讓人質疑。如果真要進行這種「震撼交易」，補強較弱的投手戰力似乎比較實在。
倒是阿拉耶茲轉隊後，馬上就有不錯表現，2戰11打數敲5支安打，打擊率從轉隊前的0.299飆升到0.311。
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